Houston Rockets irá por su primer triunfo en la final de Conferencia del Oeste

Los Rockets buscarán obtener el triunfo en su casa e igualar la acciones en la serie de la final del Conferencia del Oeste

Foto: Agencias

Hoy a las 9:00 pm Warriors y Rockets se enfrentarán por el segundo jugo de las finales de Conferencia Oeste de la NBA. La serie está 1-0 a favor de los Golden State Warrios

El entrenador de los Rockets de Houston, Mike D’Antoni, reconoció tras la derrota que sufrió su equipo por 106-119 ante los Warriors de Golden State en el primero de las finales de la Conferencia Oeste, que su rival jugó un gran partido y ellos tuvieron «lapsus» que al final les costó la derrota.

«Antes que nada tenemos que darle crédito al equipo rival, que es muy bueno y supo reaccionar en los momentos decisivos, mientras que nosotros comenzamos muy bien, pero luego tuvimos lapsus que no llegaron en el mejor momento», analizó D’Antoni. «A nuestros errores se unió también la gran noche encestadora de Kevin Durant, una combinación demoledora».

D’Antoni admitió que la perdida de la ventaja de campo genera una nueva situación en la serie y por lo tanto para ellos el partido más importante que hay que jugar será el del próximo miércoles.

«Lo que hemos demostrado durante toda la temporada es que podemos ganar aquí, en nuestro campo, y también en el de los Warriors, por lo tanto debemos analizar lo sucedido en el primer partido y trabajar de cara al segundo», destacó D’Antoni. «Pero tenemos que hacer mejor las cosas en defensa, especialmente cuando debemos trabajar de manera consistente sobre cuatro jugadores que pueden anotar».

D’Antoni se refería a Durant, que acabó con 37 puntos, el escolta Klay Thompson, que aportó 28 y al base Stephen Curry que logró otros 18 tantos.

El entrenador de los Rockets admitió que las personales con las que se cargó pronto el alero de origen dominicano Trevor Ariza, el mejor jugador defensivo que tiene el equipo fueron un problema a la hora de marcar a los mejores encestadores de los Warriors en el cuarto periodo.

«Cierto que eso nos condicionó el trabajo defensivo, pero no podía seguir en el campo porque podría quedar eliminado y había que tener la opción de mantenerlo con la posibilidad que pudiese seguir jugando», analizó D’Antoni, que también alabó el trabajo del pívot suizo Clint Capela, a pesar que no pudo tener su mejor protagonismo dentro de la pintura.

D’Antonio destacó que Capela mostró una vez más una gran labor desde fuera del perímetro en el trabajo defensivo y luego dentro de la pintura fue el jugador más eficaz que tuvo el ataque de los Rockets.

«Al margen del resultado, que esta noche no nos ha sido favorable, me quedó con el gran esfuerzo que hicieron todos los jugadores y el equipo», subrayó D’Antoni. «Eso es lo que me da la confianza que vamos hacer mejor las cosas en el segundo partido».

D’Antoni adelantó que espera que los jugadores puedan descansar y recuperar energías de cara al encuentro que se va a disputar el miércoles en el mismo escenario del Toyota Center, que vio la segunda derrota, que ha sufrido los Rockets en lo que va de la competición de los playoffs.