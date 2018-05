Datos del Clásico de la Liga

Este domingo 6 de mayo a las 2:45 pm será el Clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid Club de Fútbol



Barcelona – El mundo del fútbol de nuevo se paralizará por el Clásico español entre FC Barcelona y Real Madrid, en el Camp Nou, por la fecha 36 de la Liga Santander. Nuevamente Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo.

Los azulgranas, ya campeones desde la fecha pasada tras el triunfo (4-2) sobre el Deportivo La Coruña, quieren seguir con el invicto en España hasta el cierre de temporada.

La «Casa Blanca», por su parte, viene de conseguir su boleto para la gran final de la Champions League ante el Liverpool y buscarán darle su primera molestia al Barcelona en La Liga.

Además, tratarán de sumar para darle caza al Atlético Madrid (2do), que tiene 4 puntos más que los merengues en la tabla de posiciones.

Los cinco jugadores a los que el Clásico echará en falta

En el partido entre Barcelona y Real Madrid de este domingo no estarán varios jugadores que fueron protagonistas durante las últimas temporadas y que se han marchado recientemente.

El Clásico echará en falta a cinco futbolistas de ambos equipos que han dado mucho que hablar en las últimas temporadas y han abandonado Madrid y Barça recientemente. La rivalidad sigue intacta, pero algunos que escribieron su nombre en estos partidos ya no están…

Pepe

Uno de los jugadores que más polémica creó en sus encuentros contra el Barcelona, el rival al que más veces se ha enfrentado en su carrera. Hasta en 23 ocasiones jugó contra los blaugrana (diez triunfos, cuatro empates y nueve derrotas). Su figura en estos partidos siempre estuvo rodeada de luces y sombras. Alternó grandes actuaciones (incluido un gol en la victoria liguera de la 2014-15) con otras en las que no estuvo tan acertado. Su peor momento lo vivió en las semifinales de Champions de 2011, donde fue expulsado con polémica (fue muy riguroso). Ese día jugó como mediocentro, igual que en la final de Copa de ese mismo curso. Una década después, el Clásico no tendrá a Pepe.

Neymar

Será uno de los nombres propios del partido, aunque ya no esté. Dejó el pasado verano el Barça tras convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol (222 millones). Se marchó al PSG, pero su figura volvió a estar muy presente cuando se desveló el interés del Madrid en ficharle. Dejó una profunda decepción entre los aficionados del Barça, pero más aún al conocerse que podría fichar por el eterno rival en el futuro. En su etapa como blaugrana disputó ocho Clásicos y se convirtió en un quebradero de cabeza para el Madrid (marcó tres goles). El brasileño podría volver a ser protagonista de este partido en el futuro pero… ¿con otra camiseta?

Mascherano

Dejó el Barcelona en invierno después de haber disputado veinte Clásicos. Su liderazgo fue fundamental en estos encuentros de tanta tensión y sus duelos con Cristiano se convirtieron en habituales (casi siempre jugó como central en estos partidos). Umtiti le ganó el puesto definitivamente esta temporada y ‘El Jefecito’ hizo las maletas. El Barça echará en falta su personalidad.

James

Su paso por los Clásicos fue fugaz: sólo disputó tres con mal balance (un triunfo y dos derrotas). Hizo un tanto, aunque estéril (fue el curso pasado y el Madrid terminó perdiendo 2-3). Su presencia en el once de la 2015-16 terminó costándole el puesto a Benítez en el banquillo. El colombiano, que había salido de una lesión y no estaba en su mejor momento de forma, fue titular en una decisión de Benítez que pareció más orientada a contentar a la zona noble que a lo que necesitaba el equipo (no se atrevió a poner a Casemiro, en quien venía confiando). El Madrid perdió 0-4.

Coentrao

Aunque en su segunda etapa en el Madrid, después de su cesión en el Mónaco, su papel en la plantilla fue totalmente residual, lo cierto es que en su primera etapa como madridista sí fue importante. Disputó diez Clásicos con las mismas derrotas que triunfos (cuatro) y con dos empates. Repartió la ‘asistencia’ de uno de los goles más célebres de los últimos Clásicos: le dio el pase a Bale en la final de Copa de la 2013-14 (el galés después se recorrió medio terreno de juego antes de batir a Pinto).