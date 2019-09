Charles Leclerc obtuvo la pole position del Gran Premio de Italia

El monegasco liderará la parrilla de Monza y estará acompañado en la primera fila por el británico Lewis Hamilton (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari) logró este sábado la ‘pole’ del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno en una sesión de clasificación que será recordada por un esperpéntico final en el que los pilotos, menos el monegasco y el español Carlos Sainz, frenaron en exceso para no completar primeros la vuelta y se quedaron sin tiempo para hacer el segundo intento.

Leclerc, que la semana pasada también salió primero en el Gran Premio de Bélgica, donde logró su primera victoria, firmó la cuarta ‘pole’ de su carrera deportiva. También lo hizo este mismo año en Baréin y Austria.

El monegasco liderará la parrilla de Monza y estará acompañado en la primera fila por el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

Desde la segunda comenzarán el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Tras los primeros intentos, la emoción de la Q3 se vio entorpecida por la salida de pista del finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) en la Parabólica, que hizo que los comisarios sacasen la bandera roja a falta de 6:35 minutos para el final. Cómo le ha cambiado la suerte al finlandés, campeón del mundo en 2007 y que el año pasado firmó la ‘pole’ a los mandos del Ferrari.

Tras esto, los equipos apuraron al máximo el tiempo para sacar los coches a la pista y dejaron una imagen para la historia. Todos iban en fila, frenando en exceso y sin adelantar a su predecesor para no ser el primero en hacer la que se suponía que iba a ser la vuelta buena.

Los pilotos querían ir detrás para aprovechar los rebufos en las largas rectas, pero forzaron en exceso y propiciaron un esperpéntico final de clasificación en el que sólo Leclerc y Sainz pasaron a tiempo, de forma muy apurada, por la línea de meta.

El español lo aprovechó para mejorar su vuelta anterior, lo que le hizo finalizar séptimo la clasificación. Una buena noticia ya que en la jornada del viernes insistió en que el McLaren dispone más ritmo de carrera que los sábados.

El equipo Renault confirmó en la Q3 su buen ritmo durante todo el fin de semana y logró colocar a sus dos coches en la tercera fila de la parrilla. El australiano Daniel Ricciardo saldrá quinto y el alemán Nico Hulkenberg, sexto.

La Q1 ya dejó una sorpresa, ya que el holandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el mundial, no pudo completar vuelta cronometrada alguna tras quedarse sin potencia en su motor Honda. Además arrastra sanción por cambiar su unidad de potencia al completo, por lo que saldrá último en la carrera.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) también se vio obligado a bajarse del coche antes de tiempo debido a un fallo mecánico que le obligó a aparcar el monoplaza en la escapatoria entre las curvas Lesmo, dejándole sin posibilidad de luchar por una Q3 en la que sí estuvo su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll.

Foto:Agencia