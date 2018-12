Caribes retirará el número que portó El Hacha con los orientales

View this post on Instagram

Se retira el uniforme #14 de la tribu. . @caribesdeanzoategui el próximo día viernes 14 de diciembre estaremos rindiendo homenaje y retirando el #14 , previo al encuentro ante Leones del Caracas en Puerto La Cruz, en honor a José Castillo quien vio acción durante cuatro campañas con la tribu, siendo parte del segundo título alcanzado por la tribu en la 2014-2015. . Luis Sardiñas, @thesardisardi hizo entrega oficial del uniforme número #14 que estaba vistiendo y que será retirado por nuestra organización . . . . #luto #duelo #baseball #beisbol #venezuela #qepd #luisvalbuena #elhachacastillo #qepd #numero #lvbp #leones #magallanes #aguilas #cardenales #tiburones #tigres #bravos #margarita #caribes #tribu #venezuela #anzoategui #uniforme #homenaje #tributo #honor