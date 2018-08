El Atlético supera al Madrid en la prórroga y se convierte en campeón de la Supercopa de Europa

El Atlético de Madrid ya sabe lo que es ganar a su eterno rival en Europa. Lo hizo pasado los noventa minutos, como se ha acostumbrado a hacer su vecino cuando en los últimos años se citaron en finales. Aunque la disputada en Estonia no tenía ni mucho menos la misma repercusión, siempre es una buena ocasión para ganar al Real Madrid; más si supone levantar un título. En un partido plagado de alternativas, la Supercopa de Europa fue a parar a las manos del conjunto rojiblanco gracias a su estocada en la prórroga, a los cambios acertados y a los errores defensivos de bulto de los blancos en casi los goles.

Fueron dos escuderos los que remataron el trabajo iniciado por un sensacional espadachín como es Diego Costa, sencillamente formidable, durante el tiempo reglamentario. Una volea estratosférica de Saúl, un clásico de las grandes citas con goles de otra galaxia, y un disparo sutil de Koke permitieron a los colchoneros ganar por tercera vez este título y romper su maleficio con los blancos en el viejo continente. Sacó más rédito a su banquillo el Atlético que el Madrid, ya que Correa, Thomas y Vitolo fueron protagonistas cuando faltaba el aliento.

Con algunos todavía digiriendo el Mundial, el poco tiempo de preparación de ambos equipos no fue un obstáculo para ver un bonito espectáculo. También las intenciones de unos y otros sobre el césped. En el caso de Simeone, la idea era la de siempre. Faltaba conocer cómo encajarían los nuevos hombres en su división del trabajo. No suele ser fácil para los recién llegados contar desde el comienzo, pero cumplieron con creces tanto Rodri como Lemar, sobre todo tácticamente y con un buen trabajo defensivo. Una condición sine qua non para encandilar al ‘Cholo’.

Lopetegui siguió con la idea de la pretemporada y que caracteriza a sus equipos, con un fútbol atrevido con el balón como máximo exponente. Quedaba por ver cómo afrontaba el primer partido oficial sin Cristiano, cómo armaba la parte ofensiva y quién sobraba en su 4-3-3. Finalmente fue un Modric, sin el mismo ritmo que el resto, quien se quedó en el banquillo para dejar a Isco de interior y a Bale, Asensio y Benzema arriba con plena libertad de movimientos e intercambio de posiciones.

Los planes iniciales de Lopetegui y Simeone quedaron en nada por el fuerte arranque. No se había disputado ni el primer minuto de juego cuando el Atlético ya estaba celebrando un gol. Costa dejó retratado a Ramos en una acción iniciada y finalizada por él mismo. Ganó un balón por arriba al de Camas, quien estuvo lento de reacción ante la acción del hispano brasileño, que fusiló con un derechazo a Keylor Navas. Poco pudo hacer el portero ‘tico’ antes de que Courtois le despoje de un trono que ha mantenido durante tanto tiempo sin aspirantes en la portería.

El comienzo no podía ser mejor para el Atlético. Pocos problemas tiene el conjunto rojiblanco para meterse atrás y esperar a salir al contragolpe. El balón fue por completo blanco y el peligro se asomaba principalmente por el costado de Marcelo. De los pies del lateral brasileño nació la primera gran ocasión de los blancos, con un remate de tacón sensacional de Asensio que sólo los apresurados reflejos de Oblak impidieron que terminara en gol.

No echaba en falta el equipo merengue a Cristiano, poco participativo siempre en la elaboración. El ataque era mucho más fluido, con Bale aparentemente cómodo en todas las zonas de ataque. Curiosamente desde la derecha y con su pierna mala se sacó un centro excepcional que hizo dudar al guardameta colchonero. No lo hizo Benzema, quien le cogió a contrapié para mandar de cabeza el balón al fondo de la red. Sufría algo más el Atlético antes del entretiempo al ver cómo un intenso Madrid merodeaba cada vez más su área. Asensio nuevamente a punto estuvo de ver puerta con un disparo que salió rozando el poste.

Los de Simeone -en la grada sancionado- salieron airosos de la situación y con mucha más determinación afrontaron una segunda mitad en la que, ahora sí, hizo mella el cansancio. Ni el gol de penalti de Ramos tras una mano de Godín les afectó anímicamente. Insistieron en su objetivo ya sin un gris y exhausto Griezmann hasta encontrarlo en un grave error defensivo de los de Lopetegui.

Marcelo se hizo un lío en la banda y Juanfran sacó petróleo de la jugada. El balón terminó dentro del área en los pies Correa, que asistió atrás para que Costa perforara nuevamente la meta de Keylor. Faltaban diez minutos, sin casi energías para poder evitar la prórroga. Marcelo quiso redimirse en el añadido, pero no pudo conectar el disparo que quería.

El que supiera sobreponerse mejor al cansancio en el tiempo extra tendría mucho ganado. Sin embargo, otro error en la zaga blanca volvió a pasar factura al Madrid. Thomas robó el balón a Varane dentro del área y Saúl empalmó un disparo perfecto, imparable. Sin tiempo para reaccionar, una buena combinación de primeras entre Vitolo y Koke terminó con el cuarto en el casillero rojiblanco.

Un Madrid totalmente fundido buscó hasta el final reducir distancias en la segunda parte de la prórroga, algo que no fue posible. El título es para el Atlético, que empieza con buen pie una temporada ilusionante en la que cuenta con una de sus mejores plantillas -si no la mejor- de su historia. La final de la Champions en el Wanda está en su punto de mira.