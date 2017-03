Así fue la dramática victoria de Venezuela en el CMB (Fotos+Videos)

Un doblete de Martín Prado hizo que reaccionará y cambiará el rumbo del partido contra Italia en el estadio Charros de Jalisco, México, al batear un total de 17 imparables en comparación al juego que se disputó frente a Puerto Rico donde solo logro conectar tres imparables pero que en la noche de este sábado supera a los italianos con 11-10

México- Venezuela caía 5×0 y comenzó su reacción en la apertura del quinto inning. Sam Gaviglio, el abridor de Italia, permitió la primera carrera. Tiago da Silva que entró al relevo en la lomita y Prado lo recibió con un doble producto 4 de dos carreras cuando los bates venezolanos despertaron en el quinto, con un rally de tres anotaciones. Alcides Escobar conectó sencillo impulsor para que Odúbel Herrera anotara la primera carrera de la selección nacional en esta contienda. Martín Prado pegó un doble que llevó a la goma a Escobar y José Altuve.

Miguel Cabrera rompió la paridad del encuentro con una línea tendida a los jardines, Altuve con un deslizamiento emocionante anotó la sexta carrera de los criollos. En turno seguido, Carlos González trajo la séptima con un batazo de dos bases, la octava se generó con el roletazo de Odúbel Herrera, que permitió la anotación de Cabrera.

Salvador Pérez sacudió un cuadrangular con un hombre en circulación, y darles nuevamente la ventaja a los criollos en el noveno. Los italianos volvieron a empatar el encuentro en la parte baja de ese episodio, con dos anotaciones.

