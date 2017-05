Arsenal gana la Copa de Inglaterra al derrotar al Chelsea 2-1

El Arsenal, en la posible despedida de su entrenador Arsene Wenger, ganó la Copa de Inglaterra al derrotar este sábado al Chelsea por 2-1 en Wembley, con goles del chileno Alexis Sánchez (4) y del galés Aaron Ramsey (79)

Con este triunfo Wenger logra el récord de mayor número de títulos de la FA Cup ganados por un técnico, colocándolo en siete, en sus 21 años en el banquillo londinense.

Pese a no lograr clasificar a su equipo para la Liga de Campeones por primera vez en veinte años, el francés superó el récord de títulos de la Copa de Inglaterra, que compartía con George Ramsey, del Aston Villa.

«Estoy orgulloso de haber ganado una vez la liga invicto y lograr siete copas», dijo Wenger.

El gol de Aaron Ramsey, a once minutos del final, devolvió al Arsenal un título que puso en peligro cuando el hispano-brasileño Diego Costa empató para el Chelsea en el 76.

Costa anotó cuando su equipo estaba jugando con diez hombres, después de que su compañero nigeriano Victor Moses fuera expulsado en el minuto 68, al simular un penal, dejándose caer en el área, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla.

Pero tres minutos después del gol de Costa, Ramsey remató de cabeza un centro desde la izquierda del francés Olivier Giroud.

«Este equipo ha sufrido, pero está unido y respondió. Dije la semana pasada que podrá luchar por el título de la Premier la próxima temporada con uno o dos buenos fichajes», dijo Wenger.

«Mostramos fuerza y unidad, jugando hoy un fútbol espectacular», añadió el francés de 67 años

Alexis Sánchez había adelantado a su equipo a poco de empezar el partido.

En el minuto 4, el chileno recogió un despeje de David Luiz, se hizo un autopase, sobre el que existen dudas de si se ayudó con una mano, y remató con la pierna derecha.

-Dudas en el gol Alexis

El árbitro Anthony Taylor anuló el tanto por fuera de juego posicional de Ramsey, que parecía que quería intervenir en un principio en la jugada y luego se hizo a un lado, pero concedió el gol tras consultar con su asistente.

«Pienso que nuestro inicio no fue bueno. Honestamente, creo que el gol debió ser anulado ya que hubo mano. No comprendo por qué el árbitro no lo pitó», dijo el técnico del Chelsea, Antonio Conte.

El tanto del empate del Chelsea llegó tras un centro de Willian, que paró con el pecho Diego Costa, se deshizo de un defensa y su remate que rebotó en el suelo, descolocó al portero colombiano David Ospina, que llegó a tocar el balón.

Con su triunfo, el Arsenal salva la temporada y Arsene Wenger, si finalmente la directiva decide su marcha, se despediría con un título.

«Tenemos una reunión con la directiva el martes. Y el miércoles o el jueves todo estará más claro», dijo el técnico.

Por su parte, el Chelsea, campeón de liga, se queda sin doblete.

«La temporada sigue siendo muy buena. No creo que mis jugadores se vean afectados por este partido», dijo Conte.

Además de Wenger, Alexis y Ramsey, el otro protagonista en el Arsenal fue el defensa alemán Per Mertesacker, que había estado lesionado toda la temporada y que había reaparecido el pasado fin de semana, en la última jornada de Premier League.

Con solo 37 minutos de juego en sus piernas, el defensa fue titular tras las ausencias del suspendido Laurent Koscielny y los lesionados, el brasileño Gabriel Paulista y el alemán Shkodran Mustafi, pero Mertesacker hizo un buen partido.

El Arsenal se hizo merecedor de la victoria, ya que además de los goles, estrelló dos veces el balón en los postes.

«Por supuesto, quiero que Wenger se quede. Lo merece», dijo Ramsey. «He vuelto a marcar el gol de la victoria de nuevo. Amo esta competición», añadió.

El galés había marcado el tanto de la victoria en la final de la FA Cup contra el Hull en 2014, en el minuto 109 (3-2).

El Chelsea no pudo tener una despedida gloriosa para su capitán John Terry, que estaba en el banquillo y que deja los ‘Blues’ después de 717 partidos con el equipo londinense.