Arango: «Me motiva el proyecto que está armando el Zulia FC»

Foto: Agencias



El fichaje del año en América, la nueva adquisición del Zulia FC, el mediocampista Juan Arango, manifestó su emoción por vestir los colores del club petrolero cuyo proyecto va en ascenso. El maracayero conversó desde Argentina con Fernando Petrocelli del programa radial Conexión Goleadora, donde el equipo petrolero se encuentra haciendo la pretemporada.

«Este es un equipo joven y con experiencia. Me motiva el proyecto que se está armando. El club ha crecido mucho y vamos a seguir creciendo» fueron las palabras de Arango quien es será el principal refuerzo del «buque petrolero» que en este 2017 debutará en la Copa Libertadores de América.

«Nunca he jugado una Copa Libertadores y el Zulia FC es primera vez que la juega, son motivaciones extras (…) Me ilusiona jugarla, el equipo está muy motivado y esperamos llegar lejos» expresó el excapitán de la Vinotinto quien regresa al fútbol venezolano para retirarse en el Zulia después de un exitoso paso por Europa.

«Yo siempre dije que me quería retirar aquí y con el Zulia FC tenía un compromiso y no me gusta no cumplir» afirmó el jugador de 36 años.

Su legado en Europa

«Si yo le abrí la puerta a los venezolanos para ir al extranjero, él (Rincón) la abrió para llegar a los clubes élite» comentó el maracayero sobre la llegada del tachirense Tomás Rincón a la Juventus de Turín, uno de los clubes más importantes del mundo.

«Estoy contentísimo por lo que vive Tomás, siempre hablo con él. Cuando fichó con el Génova le dije que era un trampolín para llegar a uno grande» agregó «Arangol». El emblemático dorsal «18» de la selección nacional, vistió las camisetas del Mallorca (España), y el Borussia Mönchengladbach (Alemania).

Así mismo, sobre los jugadores venezolanos que vienen emergiendo, Arango agregó «sé que Juanpi Añor, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino y otros jugadores van a llegar a los más grandes. Con respecto a Soteldo no estoy de acuerdo que haya ido al Huachipato, creo que pudo haber salido a uno más grande».