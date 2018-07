Ángel Pulgar tiñó de oro el ciclismo de Venezuela

Ciclista olímpico que se laureó en la prueba del scracht masculino durante la vigésima tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia – Las notas del Gloria al Bravo Pueblo se entonaron en el velódromo Alcides Nieto Patiño, en la ciudad colombiana de Cali, mientras el tricolor ondeó desde lo más alto, gracias al triunfo de Ángel Pulgar. Ciclista olímpico que se laureó en la prueba del scracht masculino durante la vigésima tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. Pulgar manejó técnicamente sus tiempos durante las 59 vueltas a la pista.

Demostró su poderío en el remate final, en el giro sesenta explotó la velocidad que yacían en sus piernas y lideró el pelotón. Fue escoltado por Leandro Marcos de Cuba y el mexicano Emiliano Mirafuentes, plata y bronce respectivamente.

«La carrera fue muy importante y muy dura, no hay carrera fácil. Se dieron las cosas y estoy contento por los resultados. A falta de diez vueltas vi que podía ganar la competencia, noté que estaba a un ritmo que yo tenía la capacidad de soportar, la meta era llegar al spring final porque tenía la seguridad de que ahí daría el último golpe para ubicarme de primero». Comentó nuestro campeón centroamericano.

A su vez expresó: «Estoy muy feliz por poder sumar una medalla a mi país, Venezuela. Estas son las alegrías que se merece, hoy cumplí con mi trabajo y le aporté un granito de arena a mi tierra. Es la segunda medalla que disputé hoy, en la primera prueba de la persecución por equipos México fue superior a nosotros y en la vuelta final no concretamos, perdimos el oro. Quedé con esa deuda, no me di por vencido y me llevó la dorada a casa».

Durante la premiación el oriundo de Barquisimeto no pudo ocultar su emoción, las lágrimas estuvieron presentes desde que subió al podio. «Mi tío falleció hace un mes y prometí que la primera medalla de oro que ganará sería para él. Desde que termine la carrera estoy pensando en mi tío. En lo personal está medalla es para él», concluyó.

Una mirada a la historia

Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2002 se incluyó la prueba del scracht, esta figura como la contienda de ciclismo de velocidad más nueva en la nombrada justa deportiva.

Venezuela poseía solo dos metales centroamericanos en dicha modalidad. Miguel Chacón durante Cartagena 2006 culminó con la de plata, siendo éste el primer medallista para el país. Más tarde, en Mayagüez 2010 Richard Ochoa se tituló campeón, alzando la primera presea de oro para Venezuela.