Álvarez: «Respetemos al visitante, no caigamos en actos que no deben suceder»

A través de su cuenta de Instagran @elintocable47, el exgrandeliga zuliano Wilson Álvarez pidió respeto a los fánáticos de los equipos

Foto: Agencias

Maracaibo – Wilson Álvarez, quién actualmente es coach de pitcheo de las Águilas del Zulia utilizó su cuenta de Instagram para envíar un mensaje a todos los fánaticos de los equipos para que no se repitan los hechos irregulares del pasado juego que hasta ocasionaron su suspensión.

Álvarez dijo «por favor que no se repita lo que pasó anoche, respetemos al visitante, no caigamos en actos que no deben sucede».