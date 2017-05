Parejas de camellos copulando cierran una carretera en Dubai (+Vídeo)

En las imágenes se puede ver que a los camellos parece no molestarles mucho estar rodeados de gente

Foto: Agencias

Dubai – Todo esto ocurrió en la autopista que une Dubai con Ras Al-Khaimah . Las imágenes ya dieron la vuelta al mundo. Resulta que dos camellos no encontraron un mejor lugar para copular que la mitad de la carretera .

a gente quedó impactada frente a las dos grandes moles que se movían de atrás para adelante y que tenían a todos atacados de la risa, pero al mismo tiempo disgustados porque no podían seguir su camino hacia Dubai. También hay un video donde se muestra el hecho.

Estábamos yendo a una fiesta cuando los vimos y no lo podíamos creer. Obviamente en algunas áreas rurales aquí puedes ver animales salvajes, pero esto era a otro nivel y ¡en medio de la ruta! . Es claramente lo más impresionante que he visto desde que me mudé a Medio Oriente , explicó un testigo.