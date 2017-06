Martes 13 conozca que puede hacer para evitar la pava

Este martes 13 es el día en el que griegos, españoles y latinoamericanos consideran de mala suerte, en esa fecha muchos realizan rituales exotéricos o evitan realizar algunas actividades para alejar la pava

Este día el común retoma el refrán «en martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes». Pero por que la liga del 13 con el martes puede traer mala suerte, a quien se le ocurrió esta idea que se ha enraizado tanto en parte de la cultura occidental .

Liga pavosa

El número 13, que es internacionalmente considerado de mal augurio debido a la tradición bíblica, por ser la cantidad de personas que compartieron la Última Cena, antes de que Jesucristo fuese torturado y crucificado por el Ejército romano.

Además, en el Apocalipsis, justo en el capítulo 13, se hace referencia a la Bestia. En tanto, la rama esotérica del judaísmo habla de 13 espíritus malignos, al igual que leyendas escandinavas, que hablan de Loki, dios número 13 asociado con el engaño y el fraude. En el tarot, asimismo, se le considera un número asociado a la muerte y desgracia eterna.

La palabra martes proviene del planeta Marte, asociado en la Edad Media al maleficio y al Dios de la Guerra, por lo que aseguran que este día está regido por el planeta rojo de la destrucción y la violencia.

Entonces si coinciden el martes y el 13, para los supersticiosos es una liga peligrosa y llena de malas energías, màs si se conoce que la caída del Imperio Romano en comenzó el martes 13 de mayo de 1453, en esa fecha, 800 soldados y 15 embarcaciones enviadas de Génova, Venecia, y del mismísimo Vaticano, cayeron ante los musulmanes.

El mal suceso se asoció a un eclipse lunar ocurrido entonces, unido a fuertes lluvias que impidieron la entrada de los navíos.

Religión y creencias

Para Rafael Alvarez, quien tiene 10 años coronado en la santería, esta fecha no representa ninguna carga energética negativa en especial. «Nosotros nos hacemos rituales para evitar o espantar a mala suerte especialmente en esta fecha, pues todos los lunes, cuando inicia la semana llevamos a cabo rituales para la prosperidad y apertura de camino»

El también hijo de Oni Shango acotó que el hecho que no lo realicen en esta fecha no quiere decir que quien se les acerque `para pedir alguna ayuda u orientación para evitar la mala suerte no se la darán, advirtiendo que realizándolos el lunes tendrán la efectividad para toda la semana.

«Si quieren un consejos le puedo indicar que eviten vestirse de colores oscuros o con prendas a rayas verticales que pueden atraer energías o vibraciones distintas» indicó al tiempo que recomendó también acercarse a un santero, que ya tenga hecho su santo, para que les prepare los elekes o collares para que tengan protección.

Alvarez aconsejó realizarse baños con agua de arroz o agua ardiente para protegerse y limpiar los caminos de la semana, si es que la superstición por esta fecha es parte de lo que se cree, el ritual se debe completar con encendiendo una vela a su ángel de la guarda y se reza un padre nuestro.

Mientras que para la Iglesia católica estas prácticas pertenecen a la superstición que específicamente en el Catecismo numeral 2.111 la define como la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone y puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, (CF Mt. 23, 16-22).

Basado en esto la Iglesia es enfática en rechazar estas prácticas pues conduce a la idolatría y a distintas formas de adivinación y de magia.

La «suerte», entendida como una fuerza que pueda afectar el destino, no existe. «El cristiano sabe que depende de la Providencia divina y que es responsable por su libre albedrío», según Gabriel Domínguez del portal Catholic.net.

La Iglesia cataloga la superstición es producto de ignorancia o de un vacío espiritual.

No se debe confundir tradición con superstición. Las tradiciones serían supersticiosas solo si se lesatribuyen poderes mágicos.

Qué no se debe hacer un martes 13

Si eres supersticioso, existen varias guías a seguir para sobrevivir ileso a un martes 13.

Como es considerado un día de mala suerte, lo primero que recomiendan es no casarse, bajo ninguna circunstancia, así como tampoco asumir ningún tipo de compromiso, a menos que se esperen consecuencias negativas.

Olvidarse de los viajes, romper un espejo un martes 13, traerá consigo siete años fatídicos para tu suerte.

Pasar por debajo de una escalera también es algo inconcebible para aquellos que atribuyen vibras negativas a este día.

Evitar cruzarte con un gato de color negro, pues según las creencias, si se acerca a ti, llevarás la mala suerte contigo.

Además, evita dejar tijeras abiertas. Ello conllevaría quedar soltero para toda la vida o, si tienes pareja, corres el riesgo de que cometa infidelidad.

No derramar la sal, pues esto traerá consigo perdida de dinero.

Pero si te pasa algunas de estas situaciones se pueden contrarrestar así:

Si te cruzas con un gato negro, da 7 pasos hacia atrás, para evitar la mala suerte.

Si se derrama la sal, toma un poco de la derramada y lánzala para atrás por encima del hombro derecho

Nunca te levantes con el pie izquierdo, pisa primero con el derecho.

Si rompes un espejo, golpea con siete golpecitos seguidos una pieza de madera, pues en Europa rendían culto a los árboles por considerarlos los templo de la santidad y la principal presentación de los dioses era la Tierra. Tal tradición también se vincula con el material del que estaba hecho la cruz de Jesús.

Además al momento de ocurrir el incidente pueden cruzar los dedos. Tal acción, según los supersticiosos, conjura la mala suerte y aleja las influencias maléficas.