En Maracaibo usted se puede sentar al pie de una ninfa

Las ninfas representan la industria, el comercio, la agricultura y la marina que permanecen aún con gárgolas en forma de sátiros en sus pedestales

Foto: Agencias

Desde 1873 fecha en la que fue reinaugurada la Plaza Mayor de San Sebastián, propios y extraños tienen la posibilidad de sentarse a los pies de una ninfa en pleno centro de la ciudad, lo triste del caso es que la mayoría de ellos no se da por enterado de que lo está haciendo, ni mucho menos de su significado.

Las guardianas de este espacio central, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de pasearse por las sedes de los gobiernos regional y municipal, y de recibir la bendición del Cristo Negro, se erigen en medio de protestas, manifestaciones culturales, proselitismo político y hasta prostitución camuflada en el más absoluto silencio.

Las estatuas de estilo griego han visto cambiar al país y a sus gobernantes en medio de una clandestinidad que no han pedido.

Las hermosas ninfas alegóricas se encuentran en los cuatros extremos de la Plaza Bolívar de Maracaibo, antes de la Concordia, en el centro de la ciudad de Maracaibo que está ubicada entre la avenida 5 entre calles 95 y 96. Maracaibo, estado Zulia.

Ellas fueron diseñadas en hierro e inspiradas en honor a las actividades desarrolladas para el siglo XIX en el estado Zulia, es decir, comercio, marina, arte y la industria. Con una belleza excepcional, exaltada sutilmente por las túnicas que las envuelven, además de las coronas de laureles.

Alrededor de la Plaza Bolívar se encuentran los edificios de los poderes municipal, regional y eclesiástico.

Salimos a la calle y les preguntamos a los marabinos si sabían de la existencia de las ninfas alegóricas y esto fue lo que dijeron:

Jorge Moreno, 41, Coquivacoa: «De verdad no sé de qué me estás hablando, no tengo ni idea de dónde están esas estatuas».

Édgar Polanco, 44, La Polar: «Qué es eso de las ninfas, no las conozco».

Nina García, 59, Chiquinquirá: «Vivo en Maracaibo y nunca he escuchado sobre eso».

Britjessika Salazar, 29, Cristo de Aranza: «No tengo idea y no conozco la historia de esas ninfas».

Raúl Ruiz, 49, Juana de Ávila: «Una vez escuché sobre las ninfas, pero no recuerdo dónde están ubicadas».