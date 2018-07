Día Mundial del Emoji: ¿Cuáles son los más usados y los más odiados?

El amor y la amistad copan las listas de los mas populares. La historia detrás de los emoticones

Los emojis forman parte de nuestras vidas y hoy 17 de julio es el Día Mundial de los Emoji, con motivo de que el emoji propio que representaba el calendario tiene esta fecha marcada. ¿Por qué se hace mención a esta fecha? Fue porque Apple originalmente presentó, en 2002, su nuevo programa de calendarios para Mac, así que decidieron homenajearlo así.

En la especificación original no tiene fecha, así que otras compañías decidieron seguir con el 17 de julio, otras decidieron sustituirlo por una fecha propia como es el caso de Twitter, donde el emoji del calendario vino originalmente con la fecha del 15 de julio, fecha de lanzamiento de la plataforma en 2006.

Los emojis menos usados

A pesar del aumento constante del uso de los emojis, solemos usar repetidamente una docena o dos docenas de ellos mientras ignoramos el resto. Simplemente hay muchos como para incluso conocerlos todos: un total de 2.823 variantes contando los nuevos incluidos en la última especificación.

Según EmojiTracker, el emoji menos utilizado a nivel global en Twitter es el teleférico, y lleva siéndolo ya 72 días seguidos cuando sustituyó como farolillo rojo de esta clasificación al emoji que representaba el agua no potable, que a su vez se mantuvo 80 días imbatible en esta poco honrosa posición desde que la útil cuenta @LeastEmojiTwitter está manteniendo un contador.

Por día se envían más de 900 millones de emojis sin texto y se utilizan 2300 de los 2800 disponibles, según datos aportados por Facebook.

Acompañados en las últimas posiciones tenemos los símbolos de teclado latino en sus tres versiones, los del teclado de símbolos, el de control de pasaportes y el de teleférico de montaña. Claramente los humanos del siglo XXI no pensamos mucho en este tipo de transporte.

Los emojis más populares

No hay sorpresa en este apartado. La risa, el amor y el llanto son los más populares en Twitter y Facebook. Pero incluso aquí hay diferencias regionales. En España, Francia e Italia el más común es el emoji del beso mientras que en Argentina o Brasil es el emoji con corazones en los ojos, y en México y Estados Unidos es el emoji de lágrimas de risa.

Obviamente hay variaciones a lo largo del año. Elvis Saravia, un investigador de aprendizaje automático, recolectó 100 millones de tweets para analizar el uso de los emojis a lo largo de los meses del año y las conclusiones son poco sorprendentes. Durante todo el año dominan los mismos emoji de afección y amistad, en verano los anteojos de sol son muy comunes mientras que en invierno abundan los de copo de nieve y el árbol de navidad.

La guerra de la ensalada y la hamburguesa

Durante los últimos meses, una pequeña discusión ha surgido en los rincones de internet que se preocupan por los emojis y su representación acorde a los estándares establecidos en sus descripciones originales. Este tipo de discusiones son comunes para este nicho (para algunos diseñadores es su trabajo, al fin y al cabo) pero la discusión sobre el emoji de la ensalada y la hambuirguesa con queso ha sido especialmente peculiar.

Originalmente, la descripción firma «un plato de ensalada saludable con lechuga, tomate y otros ingredientes de ensalada como pepino». Casi todos los diseños diferentes optaron por esta opción menos en Google, que decidieron añadir un huevo cocido a la ensalada. El problema de esta decisión es que, a pesar de lo común de este ingrediente, deshacía el valor vegano del plato.

There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the 🥗 emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG

— Jennifer 🥗 (@jenniferdaniel) June 6, 2018