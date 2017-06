Vicente Fernández fue hospitalizado

La vida de este gran ídolo mexicano @_vicentefdez marco mi vida personal y profesional, tenemos una historia de familia con su música , jamás me imaginé que podría conocerlo y mucho menos cantar con el !! Siempre me quedaré corta para expresar la profunda admiración y respeto q siento por el, es emotivo ver cómo le ilusiona recibir a su público en su rancho, tomarse fotos con todos y cantarles un poco, el es único, una leyenda de la música Mexicana en el mundo .. GRACIAS Don Vicente por recibirme siempre con tanto cariño por dejarme aprender de usted es mi mejor y más grande maestro !!

