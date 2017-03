Vea el nuevo trailer de la película de La Mujer Maravilla + Video e imágenes

Disfruta del nuevo trailers de la primera película dedicada a Wonder Woman en el universo de películas de DC Comics.

Foto: Cortesía

El lanzamiento mundial del films que muestra la historìa de la Mujer Maravilla en la gran pantalla está programada para el próximo 23 de junio, mientras llega a las salas de cine los fanàticos de la heroìna màs famosa del mundo se conforman con informaciones del reparto que aparecerà en esta mega producción y de los trailers que la Warner Bros saca cada cierto tiempo para crear expectativa.

El último de estos adelantos de la producción cinematográfica descubre los orígenes de Diana Prince, interpretada por Gal Gadot, además muestra la forma en que descubre sus poderes y el momento en el que conoce a Steve Trevor, que lo interpreta Chris Pine, con quien viajará hasta Londres para salvar el mundo.

Además, también vemos a Robin Wright como la General Antiope, Lucy Davis como Etta Candy y forma parte del reparto el profesor Remus Lupin en la saga ‘Harry Potter’, interpretará a Ares y la actriz española Elena Anaya, quienes serán unos de los villanos del film.

Disfruta del nuevo trailers de la primera película dedicada a Wonder Woman en el universo de películas de DC Comics, tras su apariciòn en la esperada pero no tan impactante pelìcula Batman vs Superman.

El nuevo trailers de la mujer Maravilla es cortesía de Warner Bros en su pàgina oficial y hasta ahora se encuentra disponible en ingles Clickea aquí para ver el trailer