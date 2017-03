Timberlake y Bruno Mars destacan en Premios iHeartRadio

Los Premios iHeartRadio 2017 comenzaron con Justin Timberlake defendiendo la inclusión y dedicando su premio a los niños que se sienten diferentes, y culminaron con una vibrante actuación de Bruno Mars en la que participaron Florida Georgia Line, Thomas Rhett, Ty Dolla $ign y Heidi Klum, entre otros

Foto: Agencias

Timberlake ganó el primer premio de la noche, a la mejor canción del año, por «Can’t Stop The Feeling!». El tema formó parte de la banda sonora de la película «Trolls» y estuvo nominada al Oscar a mejor canción original el mes pasado.

«Escribí esta canción porque quería que hablase de inclusión, de estar juntos. Así que supongo que quiero aprovechar esta ocasión y hablar a los jóvenes ahora mismo porque hay muchos que me están viendo. Si eres negro o moreno o si eres gay o lesbiana o transexual, o quizás si eres solo un niño de Tennessee que canta, si alguien te está tratando mal es solo porque tienen miedo o porque les han enseñado a tener miedo de lo importante que eres», expresó Timberlake, natural de Memphis, al público en el Forum de Inglewood, California.

«Porque ser diferente supone que tu marcas la diferencia», añadió Timberlake, que terminó su discurso con un improperio silenciado por un pitido.

Mars, que se llevó el premio a la innovación y cerró el espectáculo, comenzó su actuación con su éxito «Treasure» para interpretar su última canción «That’s What I Like», junto a una banda de estrellas y con sus característicos pasos de baile.

«Innovador es una palabra muy fuerte (…) es un poco irónico para mí porque sinceramente siento que estoy empezando», apuntó Mars, de 31 años y vestido con un traje negro y gafas de sol. «Así que abróchense los cinturones. No sé todavía a donde vamos, pero vamos».

Entre los artistas de primer nivel que participaron en la gala estuvo también Ed Sheeran. El británico comenzó su intervención entonando solo con su guitarra «Shape of You», en el primer puesto de la Billboard Hot 100 y después caminó hacia otro escenario donde tocó «Castle on the Hill» con una banda. Sheeran se llevó el premio a la mejor letra por «Love Yourself» de Justin Bieber, que coescribió con Benny Blanco y el propio Bieber.

Drake, que no estuvo presente en la ceremonia fue el más reconocido con siete premios era también el más nominado, con 12 candidaturas. The Chainsmokers se llevaron cinco de los 11 galardones a los que optaban, incluyendo el de mejor nuevo artista. El dúo interpretó «Paris» y «Something Just Like This» con Chris Martin.

Martin y su banda Coldplay ganaron el premio a la mejor gira. El cantante recibió el premio acompañado de tres personas, que no eran sus compañeros de grupo sino niños que bailaron durante la actuación de Katy Perry con «Chained to the Rhythm» al principio del show.

Al escenario se subieron también la hermana pequeña de Miley Cyrus, Noah, que cantó «Make Me (Cry)» con el cantante y productor británico Labrinth. Shawn Mendes, el rapero Big Sean y Thomas Rhett mejor artista country del año, completaron el cartel de un espectáculo que tuvo entre el público a John Legend, Demi Lovato, DJ Khaled, Ansel Elgort, Macklemore, Jhene Aiko o Joe Jonas, entre otros.

Algunos de los ganadores se anunciaron a través de la aplicación de mensajería Snapchat, incluyendo los de Rihanna (disco R&B del año), Green Day (mejor canción rock) y Twenty One Pilots (artista de rock alternativo). Fifth Harmony se hizo con el premio al mejor ejército de seguidores, a quienes dedicaron el reconocimiento.