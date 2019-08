Taylor Swift regala a una fans 6 mil dólares para su matricula universitaria

Taylor Swift le regalo a un fan canadiense más de US$6 mil para pagar su matrícula universitaria.

La cantante de “You Need To Calm Down” contactó a Ayesha Khurramluego de que la estudiante publicara sobre sus dificultades financierasen Tumblr, y le envió el dinero que necesitaba para financiar sus tarifas y el alquiler para el próximo semestre.

Ayesha compartió detalles de la transferencia de dinero por US$ 6,386.47 en su cuenta de Instagram.

Fue acompañado por una breve nota de Taylor que decía: “Ayesha, aprende mucho chica. ¡Te amo! Taylor”

yesha escribió: “Publiqué sobre la lucha para pagar la matrícula. Dos horas después, recibo esto en mi correo electrónico. No tengo palabras y no puedo dejar de llorar. No tengo palabras. No tengo palabras. No tengo palabras. No puedo dejar de llorar“.