Shakira le envió un mensaje al G-20

Durante el Festival Global Citizen en Hamburgo, la cantante barranquillera Shakira alzó su voz no solo para cantar Chantaje a dúo con el vocalista de Coldplay, Chris Martin, sino para enviar un mensaje a los líderes del G-20 que por estos días están en cumbre en esa misma ciudad

Foto: Agencias

La cantante colombiana Shakira pasó por Hamburgo dispuesta a trasladar a los líderes del G-20, de la alemana Ángela Merkel al argentino Mauricio Macri, su voz en favor de la acceso universal a la educación, además de apremiarles a que se pongan a trabajar en ello. «Me gustaría ver a Merkel, una líder muy respetada, más involucrada en la ayuda a la educación. No solo a la educación en Alemania, sino de los países pobres. Le diría, como al resto de los líderes, anden, pónganse a trabajar el futuro de los niños», apuntó la cantante barranquillera.

Shakira, una de las estrellas del Global Citizen Festival junto con el grupo Coldplay, celebrado la víspera de la cumbre del G-20, apuntó al respecto que «vivimos en un mundo tan globalizado que no podemos dar la espalda a quienes no están bien y limitarnos a tomar medidas insulares, domésticas». «Nada de lo que pasa en una parte del mundo no afecta al resto», sostiene, «no podemos pensar que en un país rico las cosas están bien, cuando la mitad de la población infantil no va a completar su formación escolar o no desarrollará las competencias necesarias, porque desertará de la escuela para ir a trabajar».