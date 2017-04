¿Será este otro repentino arranque de la artista Lindsay Lohan? (+Fotos)

La semana pasada en una excursión con paddle surf por las platas de Phuket, la cantante de «Chicas malas», Lindsay Lohan, lució un traje de baño color negro, con mangas rojas y un dibujo en blanco, el cual cubría su cuerpo completamente al igual su cabeza

En los últimos meses, mucho se ha especulado sobre si la actriz Lindsay Lohan se ha convertido al islam, pero ella nunca lo ha confirmado. Lo que nos pone en duda son las imágenes que ha publicado en su cuenta de Instagram evidencia que muestra que desde luego sí está estudiando dicha religión y su cultura. Y es que así lo demostró en su reciente viaje a Tailandia, donde la fotografiaron luciendo un burkini.

La semana pasada en una excursión con paddle surf por las platas de Phuket, la cantante de «Chicas malas» lució un traje de baño color negro, con mangas rojas y un dibujo en blanco, el cual cubría su cuerpo completamente al igual su cabeza.

Esta es una diseño creado en 2004 por la diseñadora australiana, Aheda Zanetti, para que las mujeres musulmanas pudieran ir a la playa sin incumplir con las tradiciones musulmanas, este fue el diseño lucido por Lohan, el cual solo deja al descubierto su cara, manos y pies.

Lo que no se sabe si es una decisión permanente de la actriz, pero Lohan en su cuenta de Instagram reveló que «estudiar el Corán es algo en lo que he encontrado consuelo, una religión donde he encontrado paz. No te puedes convertir a una religión de un día para otro, es una práctica cultural y no quiero comentar sobre algo que no he terminado».

También se puede notar que la actriz borro todas las fotos que había publicado en los últimos años, eliminando así todo rastro de las instantáneas junto a quien era su prometido, Egor Tarabasov, con quien protagonizó varias peleas en público.