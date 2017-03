¡Se confiesa! Maluma habla sobre su intimidad

El cantante de música urbana no acostumbra a hablar de su vida privada, pero esta vez decidió pronunciarse ya que se ha visto involucrado con varias mujeres

Foto: Agencias

En una entrevista el cantante colombiano Maluma dijo lo que piensa hacer con su vida sentimental, ya que se ha visto relacionándose con varias mujeres.

El artista señaló que a los 23 años de edad no piensa en comprometerse con una mujer, «me falta todavía para que llegue. Todavía estoy muy jovencito y no me quiero involucrar todavía», sentenció.

En la actualidad Maluma es considerado todo un símbolo sexual, por lo que es común que esté rodeado de hermosas féminas, aunque asegura que por el momento está dedicado de lleno a su carrera.

«Siempre que tengo la oportunidad salgo con mis amigos, me disfruto; pero nada de excesos. Siempre trato de estar concentrado y con los pies bien puestos en la tierra», puntualizó el cantante.