Ricky Martin podría convertirse nuevamente en padre

Foto: Agencia

El cantante Ricky Martin ha sido muy nombrado últimamente en la plataforma 2.0 por los rumores de que supuestamente será padre nuevamente y esta vez de dos gemelas, que podrían ser las compañeras de los otros hijos del boricua.

Gente de confianza y allegados al cantante revelaron que se encontraban en la búsqueda de un vientre en alquiler, que para la buena suerte del padre ya fue encontrado y esta vez podría tratarse de dos gemelas.

De ser cierto los rumores en menos de cinco meses se podrán conocer a las pequeñas gemelas que llegarán para integrarse a la pequeña familia que tiene el cantante con su actual esposo Jwan Yosef, y sus hijos Valentino y Matteo.

Por el momento la noticia no ha sido confirmada, pues el cantante junto a su pareja no han emitido ningún tipo de comentario sobre lo que en la actualidad es viral en las redes sociales, al parecer les encanta todo a “escondidas” así como hicieron con su boda, que no fue sino hasta un tiempo después que anunciaron su unión.

Hay que recordar que aproximadamente 10 años Ricky, hizo su debut como padre de los pequeños antes mencionados, quienes también llegaron gracias a un vientre en alquiler que le facilitó la oportunidad que buscaba el intérprete de “Vente pa´aca”