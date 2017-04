Ricardo Álamo responde a críticas por su trabajo como taxista

Para los habladores de paja. Este es mi perfil de UBER, para el que no lo conozca es un servicio de TAXIS. Estamos afuera, echándole bolas a lo que sea. Sudándonos el culo día y noche. Y hablo en PLURAL, porque hablo en nombre de todos los VENEZOLANOS honrados que están en la misma situación. Nos es momento de destruir, es momento de unir, desde el lugar que nos encontremos, poner nuestro aporte. Sigamos unidos adelante, firmes y UNIDOS.

