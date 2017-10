¡Reculó! Eduardo Yáñez se disculpa por agredir a periodista (+Tuits)

El reconocido actor aceptó que su acción «no fue la correcta», alegando que su «vida personal no está a la venta»

Foto:Agencias

Los Ángeles-Luego de agredir físicamente a Paco Fuentes, periodista de «El Gordo y la Flaca», el actor mexicano Eduardo Yáñez prefirió no dar la cara pero sí publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, pidiendo disculpas.

«Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta», escribió el artista quien ha sido cuestionado por sus seguidores, así como también algunas personalidades del medio artístico.

Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta. — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) October 12, 2017

Esa última declaración parecería justificar por qué perdió los estribos cuando Paco Fuentes le preguntó qué pensaba de que un hijo recurriera a pedir dinero públicamente y no a su padre para solucionar un problema.

Se refería Fuentes al hecho de que en julio, el hijo de Eduardo Yáñez, de 28 años, abrió una página en Go Fund en la cual solicitaba al público dinero para arreglar su carro, pues había tenido un accidente de tránsito y no tenía los recursos para poder echarlo a correr nuevamente. Se entendía que Yánez hijo no había pedido auxilio a su papá, porque un mes antes lo había tildado de «drogadicto, racista» y abusador de mujeres, en un tuit.