Popular estrella de canal infantil murió tras ahorcarse por estrés académico

Landres –El pasado 7 de abril, la muerte de la actriz británica del canal infantil Children’s BBC, Mya-Lecia Naylor, de 16 años, conmocionó y sorprendió al Reino Unido.

ara ese momento las causas de la muerte no pudieron ser determinadas. Actualmente se descubrió que la chica se habría ahorcado en la casa de su familia, tras encontrarse fuertemente estresada por exámenes académicos y ser castigada por sus padres.

La joven se encontraba estudiando para presentar el examen por el Certificado General de Educación Secundaria (GCSE), el cual tuvo lugar en verano.

Luego de que sus padre recibieran una llamada, donde se les notificaba que las calificaciones de Mya no eran las esperadas, la castigaron y prohibieron ir a una fiesta. Esa misma noche Mya compartió con su familia viendo una película, en la que se mostraba la escena de un suicidio.

Su padre Martin Naylor, asegura que su hija no quería acabar con su vida y que todo fue un “tonto error”. Martin Naylor agregó que «Ella no se encontraba en su estado normal, estaba estresada por sus exámenes. Claramente, tenía planes para el futuro«.

Asimismo. el forense asistente, Toby Watkin, aseguró que la joven no tenía intención de acabar con su vida, pues el informe de toxicología no reportó evidencias de drogas o alcohol en el organismo, también las búsquedas en sus dispositivos y redes sociales no mostraron nada sospechoso.

Mya-Lecia Naylor, quien empezó su carrera artística con tan solo dos años de edad, también era bailarina y cantante.