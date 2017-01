Película de Richard Gere inaugurará el Festival de Cine de Miami

La película del actor estadounidense, Richard Gere, «Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer» sera la que inaugurará el 3 de marzo la 34 ediciòn del Festival de Cine de Miami

Foto: Agencias

EE UU – En el festival habrá un total de 131 largometrajes, documentales y cortos de 40 países, incluyendo 22 estrenos mundiales en un certamen que se prolongará hasta el 12 de marzo.

Jaie Laplante, director del festival, destacó la trayectoria de cuatro décadas del famoso Richard Gere, al señalar que el también productor inició su carrera «con decisiones audaces que lo catapultaron al estrellato».

El director dijo que Gere, a sus 67 años, demostró en su nuevo filme, dirigido por el cineasta israelita Joseph Cedar, «una nueva fuerza más seria, más personal y aún más profunda».