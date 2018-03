Osmel Sousa no acudió al homenaje que le rendiría Venevisión

En este sentido, el expresidente de la Organización Miss Venezuela escribió «supe de un homenaje que me harán en Venevisión y estoy muy agradecido por tan bonito gesto»

Foto: Referencial

Caracas- El ex presidente de la Organización Miss Venezuela y ex zar de la belleza venezolana, Osmel Sousa, no acudió al homenaje que presentó el programa Súper Sábado Sensacional de Venevisión, en honor de su carrera.

De modo que, Sousa mediante su cuenta de Instagram se pronunció al respecto.

En este sentido, el expresidente de la Organización Miss Venezuela escribió «supe de un homenaje que me harán en Venevisión y estoy muy agradecido por tan bonito gesto, quiero darle las gracias a mis siempre amigos Adriana Cisneros, Manuel Fraiz, Hugo Carregal, José Ramón de la Cotera, Ricardo Di Salvatore y Erik Simonato por esta iniciativa. Saben lo mucho que los aprecio y llevo siempre en mi corazón. Gracias por realmente hacerme sentir importante en la que fue y será siempre mi casa. Espero que quede muy bonito aunque no esté presente, Gracias por tanto».

Además, Venevisión le rendiría homenaje a Osmel, por sus más de 40 años en la Organización Miss Venezuela.