Osmariel lo cuenta todo tras la pelea entre ella y Diosa Canales (+Video)

Este lunes, Osmariel Villalobos, dio detalles de los hechos en una declaración vía Skype, durante el programa matutina Portadas trasmitido en Venevisión

Foto: Agencias

Caracas-La exmiss aseguró que «todo lo que he dicho es cierto, siempre doy la cara, no me oculto de nada. Vengo de una familia llena de amor, con valores, que no poya la violencia, que fomenta el respeto».

Además anunció que al salir de la clínica los médicos le informaron que había sufrido traumatismo múltiple, graves mordeduras humanas, raspones diversos en pecho y cara, latigazo cervical, entre otros daños a su cuerpo.

Cabe recordar que ambas tienen diferencias desde hace hace 4 años, cuando existía en Portadas la sección «Toma y dame»; para entonces, Osmariel como parte del staff de animadores hizo un comentario leído directamente del telepronter, diciendo que debe cuidar las imágenes que sube Canales a las redes sociales.

«Diosa desde entonces drena su rabia y comentarios sobre mí. Años después regresó a Portadas a promover su trabajo junto a Sigiloso – su esposo-. Y Diosa aseguró que teníamos un complot contra ella. Cosa que niego totalmente», destacó la animadora.

Durante la conversación la zuliana explicó que el viernes había una súper clase en el gym. cuando yo entro al baño de damas y abró mi locker, ella pasa por un lado, entra al baño, sale y me vuelve a observar, yo estaba de perfil y me dice ‘mañana te voy a destruir’. No le presté atención a ese comentario. Ella sintió rabia y cuando estoy acomodando mis cosas, me agarra con sus dos manos, con una me agarra el hombro izquierdo y con la otra me agarra la cintura y me da la vuelta».

«Yo la retiré y le dije: ‘a mi no me tocas’. Se vino encima de mi. Ella quería destruirme la cara. Me dijo ‘te voy a sacar los ojos’. Nos caímos al piso y pegué la cabeza al piso y ella seguía dándome, yo la tenía alejada de la cara, me mordió el pulgar, yo empecé a gritar, yo gritaba auxilio. Me soltó el dedo y después me mordió la pierna consecutivamente», prosiguió. «Su misión fue dejarme una marca, destruirme», resaltó.

Finalmente, dijo que sus abogados «se están moviendo; ya es un procedimiento legal. Se esperan respuestas esta semana. Lo único que deseo es que Diosa no se me acerque más nunca. Lo demás se lo dejo a la justicia si quiere tomar otro tipo de acciones».

A través de su cuenta en Instagram, Villalobos público un video en donde envió un saludo a sus seguidores, y a quienes la han apoyado durante esta situación.

En el video se observa a la animadora con un collarín, y se ve parte de las lesiones que dejó el altercado con Canales.