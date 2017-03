Norah Suárez: El teatro ha proliferado, pero no con la misma calidad de antes

Interpretando su personaje de Maite Delado, la mañana de ayer llegó a las instalaciones de este rotativo la actriz Norah Suárez para hablar de su más reciente proyecto El Show de Norah, los personajes que ha interpretado en sus 45 años de carrera y cómo han tenido que sobrevivir los artistas venezolanos a falta de mercado televisivo

Foto: Herwin Godoy

Sentada en nuestra sala de redacción manifestó que durante mucho tiempo estuvo esperando este momento. «El año pasado conocí al productor Daniel Ferrer, gracias a una interpretación que realicé en unas de sus obras; conversando me propuso crear El Show de Norah y me pareció una excelente idea que hasta los momentos está dando los resultados esperados».

Con este nuevo proyecto la reina de la comedia en Venezuela regresa a los escenarios después de 10 años para revivir la época de oro de Radio Rochela, interpretando los personajes de Escarlata, Maite Delado, Lila Morillo, Fátima, la terrible Bruja y un nuevo personaje que lo dejó en «sorpresa» para las personas que vayan a verla mañana sábado en las instalaciones del Teatro Baralt de Maracaibo.

La comediante reveló que se estrena como escritora, ya que ella misma escribió los guiones de cada uno de los personajes que interpreta en las tablas. «Me tardé dos meses escribiendo los personajes. Para escribir, observo mucho a las personas que interpreto, su léxico, manera de ser y su historia. Luego que los pones en marcha, todos esos detalles se van perfeccionando», detalló Suárez.

Carrera polifacética

A sus 45 años de carrera, expresó sentirse orgullosa de todo lo que ha logrado con cada uno de los personajes que ha interpretado, «la gente siempre me identifica con La Bruja, Maite Delado o Escarlata, pero el personaje que más ha prevalecido a través de los años es el de La Sifrina Caraqueña (María Eugenia), que por cierto, aclaro que lo inventé yo hace más de 20 años, pero como no lo registré, nadie supo que fue mi idea», reveló la actriz mientras interpretaba a La Sifrina.

«Mis personajes viven en mí en el momento que los estoy interpretando, después soy yo… El personaje queda en las tablas, se me hace fácil imitar, caracterizar y gracias a Dios que me dio este don y solo hay que perfeccionarlo a través del estudio», aseveró.

Al preguntarle si sueña con regresar a la televisión expresó «los actores estamos sobreviviendo con amor a lo que hay; yo sueño con trabajar y actuar en cualquier parte, si regresa la televisión privada con dinero para hacer buenas producciones, con gusto regresaría a la pantalla chica. Mientras tanto, los artistas tenemos que defendernos o trabajar con lo que haya, con mucho amor y unión entre el público y el artista para lograr un buen resultado, y que los que vayan al teatro pasen un rato feliz y se olviden de los problemas».

Un teatro distinto

Asimismo, indicó que debido a la situación y a lo que ha decaído la televisión, el teatro ha proliferado pero no con la misma calidad de antes. Proliferó porque personas que no eran actores o actrices se aprenden un libreto y presentan un stand up; en cualquier parte se hace teatro pero no de buena calidad ni con buenos actores. Comentó que luego de que cerraron RCTV y Radio Rochela salió del aire, se asoció con su hermano Mario Suárez, y tienen un negocio familiar que no tiene nada que ver con el mundo artístico, lo que la mantiene «segura económicamente».

La actriz destacó que estudió actuación dos años en la escuela de la familia Antillano, cuando apenas tenía 15 años, y se graduó a los 17.

Al respecto, recalcó que «para ser actor hay que prepararse bien, hay que estudiar varios años, nadie va a llegar un día al teatro a decir quiero ser actor y ya va a trabajar. Todos empezamos escalando paso a paso para llegar a la cima. Me costó que la gente entendiera que defiendo el apellido y no estoy en el mundo artístico solo por ser la hija de Mario Suárez».

Se queda en Venezuela

Afirmó que no tiene planeado irse de Venezuela a pesar de la situación del país. «Para qué me voy a ir del país si ya tengo 45 años de trayectoria. Yo soy venezolana, aquí me quiere la gente, cuando estoy por la calle me llaman Escarlata, y esas cosas yo las amo. La gente joven sí tiene oportunidad de irse, probar en el extranjero mientras pase este vendaval deben aprovecharlo, pero una persona mayor no… yo no quiero irme».

En un tono nostálgico comentó «mi hija sí se fue del país pero es algo que comprendo porque lamentablemente los jóvenes no conocieron la Venezuela en la que yo viví, no pueden salir por la inseguridad y si salen, los padres oramos para que regresen sanos. Tengo un nieto de tres meses que me tiene enamorada, lo conozco gracias a la tecnología, pero lamentablemente no le he podido dar un beso y un brazo por la distancia».

Por otro lado, agradeció los avances de la tecnología, porque gracias a ésta, la generación de ahora puede conocer sus personajes.

Para concluir la veterana actriz agregó: «Yo no creo en la suerte, creo que la suerte es que estés preparado cuando te digan que hagas algo y lo sepas hacer».