Noche de premiaciones: Bafta y TVyNovelas dieron a conocer sus ganadores

Londres- Este domingo la Academia Británica de Artes del Cine y Televisión entregó los premios Bafta 2018, reconociendo a lo mejor del séptimo arte. La ceremonia se desarrolló en el London Royal Albert Hall, uno de los teatros más prestigiosos de Londres.

El filme nominado a los Bafta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri triunfó a lo grande, donde conquistó en categorías como Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Actor de Reparto, Mejor Película Británica y Mejor Actriz. Por otra parte, el mexicano Guillermo del Toro ganó la categoría Mejor Director, obteniendo su primer Bafta por la aclamada película La Forma del Agua, cuya cinta logró ganarse tres premios.

Los mejores y peores looks de los Bafta

Los Premios de la Academia Británica del Cine, el evento cinematográfico conocido como la ante sala de los Óscar, siempre nos dejan interesantes momentos en la alfombra roja, aunque el negro fue el color mayoritario debido al movimiento #TimesUp.

Como toda alfombra roja, algunos diseños deslumbran ante la ceremonia, pero otros despuntan por encima del resto. Los premios Bafta 2018 no han sido la excepción y una que otras estrellas han sabido sacar partido al look total black.

Entre los mejores looks de la noche están las reconocidas actrices Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Gemma Arterton, Lupita Nyong′o y Rebecca Ferguson. Sin embargo, algunas no acertaron con sus diseños, entre ellas se despuntan las estrellas Tiziana Roca, Alison Janney, Saoirse Ronan, Margot Robbie, Haley Bennett y Sophie Cookson. Por otra parte, entre los looks masculinos, el reconocido actor Orlando Bloom destacó ante los demás actores.