Nando de La Gente: Siempre quise llenar El Palacio de Eventos de Maracaibo

El reconocido Nando de La Gente llevará a cabo su sensacional show este sábado 5 de mayo en el Palacio de Eventos de Maracaibo. Las entradas ya se encuentran totalmente agotadas

Foto: Wilson Alvarado

Maracaibo– El humorista zuliano Nando de La Gente quien se ha metidos a todos en un bolsillo ofreció declaraciones este miércoles en relación a las cuatro presentaciones que llevará acabo en la ciudad de Maracaibo asegurando que siempre quiso presentarse a sala llena en El Palacio de los Eventos.

Con el humor que lo caracteriza, Nando atendió muy amablemente a los medios de comunicación, en cuanto a las preguntas realizadas por QUÉ PASA, respondió.

¿Quien escribe tus guiones y en qué te inspiras para crear tus videos?

-¿Cuáles cambures?, risas, bueno me inspiro en cualquier cosa, cualquier momento que esté viviendo en el momento, yo puedo estar en un restaurante y de repente tew veo a tí peleando con tu novio y hecho el willi escucho y veo todo, grabo una nota de voz con detalle, se la envío por whatssap a mi esposa y luego ella me ayuda a crear el momento a mi estilo.

¿Es tu esposa como La Codorniz?

-Oigan a la señoooora, no, para nada, mi esposa es todo lo contrario a mi esposa, ella (mi esposa) es bella y dulce, nada cuaima (risas), incluso es mi esposa quien me graba y me ayuda a perfeccionar cada palabra, movimiento o actitud de ustedes las mujeres, mi esposa no se parece en nada a La Codorniz, pero me ayuda a crearla y reinventarla todos los días.

-¿Tienes pensado crear otro personaje a futuro?

-Por los momentos no, creo que La Codorniz ha conquistado a mis seguidores y más bien busco posicionarla más todos los días, en un futuro no digo que no, pero sería difícil superar este personaje, no digo que no, pero es bastante difícil, es como decirle a Luis Fonsi que saque un mejor tema que Despacito, repito no es imposible pero si bastante difícil.

Por ahora estoy pensando en la posibilidad de que conozcan a Ñaña, la hermana metiche de La Codorniz, pero eso será más adelante.

-En tus videos te metes mucho con las suegras. ¿Cómo es la relación de Nando con su suegra en la vida real?

-Muchachaaaaaaa….(risas), pues mi suegra me quiere mucho y yo a ella, la relación es más que perfecta con ella, es como una madre para mí, es de esas suegras que cuando llego echo ver…. a la casa a las 4:00 de la mañana le dice a mis hijos y ami esposa que no hagan ruído porque yo debo descansar, así que mi relación con ella no es nada parecido a la relación que tiene Nando con la mamá de La Codorniz.

Nando, manifestó que tiene pensado hacer una película «con todos los juguetes» para estrenarla en el cine venezolano y grabar un DVD en vivo de sus presentaciones el cual quiere llevar a la plataforma de Nextflix, para convertirse en el primer humorista zuliano en hacerlo.

Asimismo, destacó que durante su estadía en Maracaibo realizará donaciones al Hospital de Niños con cáncer y realizará un proyecto con la fundación Hèroes e la Vida.Es

Nando se presentará este sábado 5 de mayo en El Palacio de Eventos de Maracaibo en donde prometió llenar de carcajadas a los presentes «Es una gran responsabilidad, estoy ansioso de que llegue el día».

Por último dio algunos consejos a la juventud zuliana que pretende alcanzar sus sueños:

«Sean constantes, no se relacionen con personas tóxicas, luchen verdaderamente por lo que quiere, proyéctense exitosos, vayan por lo que realmente los haga felices y nunca olviden de donde vienes».