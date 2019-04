Nando de la Gente será el primer comediante zuliano en Las Vegas

El comediante Hernando González, mejor conocido como Nando de la Gente en las redes sociales, se convertirá este 18 de mayo en el primer comediante zuliano en presentar su stand up comedy en Las Vegas

EE.UU – El comediante Hernando González, mejor conocido como Nando de la Gente en las redes sociales, se convertirá este 18 de mayo en el primer comediante zuliano en presentar su stand up comedy en Las Vegas

Nevada, Estados Unidos. Nando presentará su exitoso show, con el que le ha dado la vuelta al mundo, ¿Celosa yo? y con el cual busca cautivar y hacer reír a la comunidad latina en la

ciudad del pecado. Sobre el show, el marabino asegura que conmocionará a todos con “grandes sorpresas” junto a su personaje estrella, La Codorniz.

“Esta noticia me tiene súper contento. Seguimos haciendo historia”, comentóemocionado el comediante, quien desde su internacionalización suma logros a su

carrera, al convertirse también en el primer zuliano en presentar sus stand up comedy en los Emiratos Árabes Unidos y hacer una gira de dos años ininterrumpidos por Latinoamérica y Europa. Además de visitar casi todas las ciudades de los Estados Unidos en varias oportunidades.

El reconocido comediante también se prepara para su primera visita a Ecuador el

próximo 1 de mayo, donde ofrecerá tres funciones; dos en Quito (con un sold out) y una en Guayaquil. “Llegar de esta manera a Ecuador me tiene muy contento y

con ganas de seguir”, mencionó.

Para continuar escribiendo líneas en los libros de historia, Nando tiene preparadoun stand up comedy y se encuentra en negociaciones para colgarlo en las

novedosas plataformas digitales para el disfrute de sus seguidores y alcanzar un mayor público. Además, está enfocado en grabar una película