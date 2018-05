Las candidatas del MiniZulia visitaron QUÈ PASA

El MiniZulia busca elegir a las candidatas que representarán al estado Zulia en el concurso nacional MiniVenezuela

Fotos: Marieta Romero

Maracaibo- En la mañana de hoy, las candidatas del certamen de belleza infantil, MiniZulia, visitaron las instalaciones del diario QUÉ PASA y llenaron nuestra redacción de belleza y elegancia

El concurso cuenta con cuatro categorías: Baby, Mini, Preteen, Teen, de las cuales pueden participar jóvenes en las edades comprendidas entre 4 y 17 años y busca elegir a las candidatas que representarán al estado Zulia en el concurso nacional MiniVenezuela.

La elección de las candidatas se llevará a cabo el próximo 9 de junio en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) y serán elegidas 12 reinas, tres por cada categoría.

La profesora de pasarela, Giselle Urribarrí, explicó que vienen trabajando con las concursantes desde diciembre para enseñarles principalmente las posiciones básicas, mejoramiento de postura, actitud, entre otras.

Asimismo, Urribarrí señaló que el trabajo que se ha realizado con las participantes ha sido una tarea ardua, sin embargo, destacó que han demostrado tener gran potencial a lo largo de su preparación, «estas chicas van decididas a demostrar todo lo que tienen», indicó.

Las representantes de las categorías Teen y Preteen, contaron cómo ha sido su experiencia y preparación durante el concurso de belleza infantil y juvenil.

Valeria Medina, concursante de la categoría Teen, dijo: «Mi experiencia en este concurso ha sido buena, excelente, de verdad que es una linda experiencia en cuanto a las clases que hemos visto ya sea de protocolo, formación de la modelo y poco a poco me he podido desenvolver y he visto un gran avance en mí como modelo».

Bárbara Nava, pertenece a la categoría Preteen, expresó: «Mi experiencia ha sido muy buena, esta organización me ha enseñado muchas cosas, como pasarela, protocolo y he logrado hacer buenas amistades con las chicas, al principio era un poco tímida, pero ya soy más segura y he podido desenvolverme mucho mejor».

Por otra parte, Jeilyn Godoy, ganadora de la categoría Preteen Zulia 2017, habló sobre su reinado: «Sin duda alguna el MiniZulia fue una cosa que me cambió, fue una de las mejores cosas que pude haber hecho, quiero resaltar que no solamente el simple hecho de ganar significa que ya no vamos a esforzarnos porque si el MiniZulia fue difícil, el MiniVenezuela es mucho más complicado, lo más difícil es sentir la presión».

Por su parte, el director de la Academia Daenco Producciones, Daniel Cuellar expresó que este certamen de belleza infantil y juvenil, es un evento especialmente dirigido a todas las chicas que deseen incursionar en el mundo del modelaje, además agregó que pueden seguir las actividades de la organización a través de su cuenta en Instagram @minizulia.