Migbelis Castellano defendió a su novio en Instagram (+Fotos)

Feliz por el increíble trabajo que hizo y sigue haciendo mi novio junto a todo el equipo de Italia.🇮🇹 Hoy y siempre seré VENEZOLANA 🇻🇪 . Cargar una franela en apoyo a otro equipo, mudarse a otro país u obtener una nacionalidad adicional a la de VEnezuela (OJO no la tengo ni la busco pero sé que la mayoría de los que me leen son "mitad venezolano – mitad español" -como dice @elgeorgeharris)….. Aquí me tomo el tiempo de escribirle a TODOS los que se han encargado de insultarme a mi y a Fran. Se pueden dar cuenta que lo que está mal aquí somos TODOS como ciudadanos. Me perdonan que lo publique pero nos hemos convertido en envidiosos, chismosos, CRITICONES, vulgares y DESLEALES. Esto lo empecé a ver cuando termine mi participación en el MU, ahora lo ratifico con el comportamiento de la MAYORÍA de los Venezolanos que estaba en el estadio de GUADALAJARA 🇲🇽. En cuanto vieron que Venezuela estaba perdiendo ante Italia (5-0) en vez de seguir firmes con "el sentido patriótico" que dicen tener, se encargaron de insultar y humillar a todos los jugadores de 🇻🇪. Se supone que estos partidos son para entretenerse y expandir una área deportiva, como el beisbol, en todo el mundo. Cuando Venezuela ganó, ahí salieron todos los "venezolanos de corazón" a festejar, humillar a la barra contraria y a gritarme en mi cara que yo no era tan venezolana como ellos, porque tenía una franela de Italia. ¡POR FAVOR! Leí de la cuenta de @irrael algo muy cierto: "Los triunfos tienen muchos padres, pero el fracaso es huérfano"…….. Después que viví esto en un JUEGO de BEISBOL, y otros detalles más que me reservo, yo me pregunto: ¿Todavía no nos damos cuenta que el problema de Venezuela (Además del evidente gobierno) SOMOS NOSOTROS? PD: Me divertí, me emocioné y disfrute todo lo qué pasó en el partido, en donde Venezuela ganó. Con esto me uno a la campaña de @gabrielaisler #SinTiNoHayPais 🇻🇪 💔

