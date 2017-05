Marc Anthony relanza sus éxitos en canciones de cuna

El cantante puertorriqueño expresó en su cuenta @marcanthony «Ahora sí, ¡a bailar desde la cuna!»

Foto: Agencias

El cantante Marc Anthony realizó una nueva producción musical que se trata de un disco infantil titulado Marc Anthony for Babies, bajo su sello independiente Magnus Music.

La producción estuvo a cargo del cantante acompañado de Miguel Ignacio Mendoza «Nacho» y Carlos Escalona Cruz y fue grabada en Miami, Nueva York y Caracas.

El álbum incluye diez éxitos de Marc Anthony en versión de canción de cuna: «Qué precio tiene el cielo», «You Sang to Me», «La gozadera», «Valió la pena», «Escapémonos», «No me ames», «Deja que te bese», «Ahora quién», «Tu amor me hace bien» y «Vivir mi vida»

«Estaba emocionado cuando escuché por primera vez la idea de Nacho de convertir mi música en un formato instrumental inspirado para niños y no puedo esperar a compartir este proyecto con familias de todo el mundo», comentó el ex esposo de Jennifer López en un comunicado.

De acuerdo con la disquera, las canciones «están repletas de sorprendentes y curiosos ritmos instrumentales que recuerdan las grandes historias de dibujos animados de Carl Stalling».

El cantante puertorriqueño expresó en su cuenta @marcanthony «Ahora sí, ¡a bailar desde la cuna! #MA4Babies ya está disponible en todas las plataformas digitales».