Maluma es el plato fuerte de esta noche en Viña del Mar

Este viernes 24 de febrero el cantautor colombiano, se presentará con todos los hierros en el escenario de la Quinta Vergara

Foto: Agencia

Chile- Viña del Mar presenta su plato fuerte esta noche, uno de los más exitosos reggaetoneros del mundo, el colombiano Jan Luis Landoño Arias, mejor conocido como Maluma, quien en el 2016 estuvo marcado por los dúos como el que hizo con Thalía para cantar «Desde esa noche», o con Shakira, «Chantaje».

Cabe destacar que Landoño ha participado desde el inicio del festival, formando parte del jurado, el cantante en una rueda de prensa que ofreció detallo sus presentaciones y hablo de su exitosa carrera musical.

«En el año 2010 me metí a un estudio de grabación y ahí dije que quería hacer esto por el resto de mi vida, desde niño he compuesto canciones pero nunca me imaginé que las iba a grabar yo» señalo el Pretty Boy.

Aseguro que se dedicó a la música a medida de las necesidades económicas que pasaban en su casa, trazándose así una meta la cual ha alcanzado con un favorable recibimiento en el público, «yo tome la iniciativa de comenzar este sueño y hacerlo realidad».

Explicó que está muy contento por su presentación esta noche en Viña del Mar, pero a su vez los nervios lo atacan porque esta consiente que el público chileno, calificado como el «monstruo» es muy complicado.

«Es un público exigente pero me he preparado de la mejor manera junto a mi gran equipo de trabaja y equipo técnico, los cuales vamos a dar el 200% en el escenario» señaló el colombiano.

Afirmó que lo más importante, y lo que lo complacerá por completo en su presentación es que el público disfrute tanto o más de lo que él lo hará.