Luis Fernando y Neguito dedican emotivo mensaje de despedida a Don Beto Borjas

¡Hermano amado! Hoy mi alma se ha vestido de silencio, y en el umbral de mis recuerdos aun puedo escuchar tu voz, tus anécdotas y tus bromas que nos alegraban la vida. ¡Ay mi viejo! Como te dice tu negro Morrys, nos dejaste esperando tu llegada. ¿Que te paso mi hermano? Porque no quisiste luchar un poco mas si la vida siempre te esperaba con sus brazos abiertos. Ayy Betico ¿que le digo a Roberto y a Rafito ? Como le cuento a Carlos Parra que no pudiste …y que atendiste más el llamado de el retorno a casa. A Ñeña, a Oscar y a mi nos dejaste con el último beso y abrazo que no te pudimos dar antes de tu partida,,,, que te paso hermanito si aun nos faltaron momentos que compartir amor para darnos y tus locuras leer . Sabes algo, En cada uno de tus amados hijos nos dejaste algo tuyo pero tambien nos dejaste ese vacio que no se llena con nada. Nunca hubieses imaginado cuantas personas y Tantos amigos que te aman , tu vida es digna de un libro para escribir y aun asi cuanto diera por no leer la ultima pa2gina que nos muestra la palabra FIN, por que en los seres como vos esa palabra no existe. Eramos 7 Borjas y ahora Nestor Luis y Alonsito se abrazan con nosotros, los 5 Borjas que quedamos de la segunda Generación para decirte que te amamos y que como Robertico sereis inolvidable. Mi amor mi hermanito mi amigo como no extrañarte y llorarte si cada 15 días eras el más esperado, preguntale a Roberto Cubillan, al Guaca, a Gustavo Nava, a Lucas Davila y a tantas personas que te amaron asi como eras. Alli en Sabor Zuliano te vamos a dejar tu lugar de siempre … tus Hijos te van a extrañar porque ellos eran la mejor obra de tu vida, la felicidad de tu corazón y tu orgullo, Ayy luis fernando y Maco tanto que luchamos por la vida de tu padre y no se pudo. Hasta pronto hermanito del alma que Jesucristo, la Chinita, Hilda Rosa y Papi te reciban con tu Ipod en una gran fiesta de bienvenida. Tus alas estaban listas para volar pero mi corazón no estaba listo para verte partir…¡¡¡Te amamos Betico!!! Te llevaste un pedazo de nosotros con vos…

