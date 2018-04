To be grateful and to appreciate my surroundings has allowed me to understand and keep near me what does good to my soul, being near God. I have decided to take much risks and therefore to pray much! I am grateful for the evolution of my soul in the earth, because I’m doing the best I can do with the consciousness level that I have right now. I thank God for guiding my steps, my thoughts, my words and my feelings, for presenting in my life opportunities and for putting in my life only truly special souls that add to my daughter’s and mine well being. I thank every one that in one way or another have been part of my life transitions. Blissful weekend everyone! Thank you my dear @erezsabag for these beautiful pictures, it is always such an incredible pleasure to have you see me through your lens! ✨🙌🏼💛🙏🏼 Hair cut by @dantepronio 🙌🏼✨💛🙏🏼 Estar agradecida y apreciar mi entorno me ha permitido comprender y mantenerme cerca de lo que le hace bien a mi alma, cerca De Dios. He decidido correr muchos riesgos y, por lo tanto, rezar mucho! Estoy agradecida por la evolución de mi alma en la tierra, porque estoy haciendo lo mejor que puedo con el nivel de conciencia que tengo. Agradezco a Dios por guiar mis pasos, mis pensamientos, mis palabras y sentimientos, por presentar en mi vida oportunidades y poner en mi vida almas verdaderamente especiales que se suman al bienestar de mi hija y mío. Agradezco a todos los que de una manera u otra han sido parte de mis tradiciones de vida. Dichoso fin de semana a todos!

