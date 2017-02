Lista de ganadores de la Berlinale 2017

La 67ª edición de la Berlinale, festival internacional de cine se celebró el pasado domingo en una ceremonia donde se reconoció los trabajos más destacados de la industria cinematográfica a nivel mundial

Entre los galardonados figuró la película chilena «Una mujer fantástica» dirigida por Sebastián Lelio, cuya participación en el certamen fue destacada positivamente por la crítica, la prensa especializada, y el mismo jurado, convirtiéndose en una de las favoritas en la competencia por el premio mayor.

El jurado presidido por el holandés Paul Verhoeven (Robocop, Elle) e integrado por el actor mexicano Diego Luna, entre otros, eligió en esta ocasión como gran ganador del Oso de Oro a la mejor película al filme húngaro que relata una historia de amor «On body and soul», dirigido por Ildikó Enyedi.

Además, el Oso de Oro a mejor cortometraje lo gano en Cidade Pequena, del brasileño Diogo Costa Amarante.

Estos fueron los ganadores del Oso de Plata:

Gran Premio del Jurado: Félicité – Alain Gomis

«Alfred Bauer» – para una película que abre nuevas perspectivas: Spoor – Agnieszka Holland

Mejor director:

Aki Kaurismäki, por The Other Side of Hope

Mejor actriz:

Kim Minhee, por On the Beach at Night Alone – Hong Sangsoo

Mejor actor:

Georg Fredrich, por Bright Nights – Thomas Arslan.

Mejor guión:

Sebastián Lelio y Gonzalo Maza, por Una Mujer Fantástica.

Contribución artística excepcional:

Dana Bunescu, por la edición en Ana, mon amour – Călin Peter Netzer

Cortometraje, premio del jurado:

Ensueño en la Pradera, de Esteban Arrangoiz Julien