Linkin Park hará un show en homenaje a Chester Bennington

Sólo faltan 5 días para el show que realizarán en conmemoración a Chester

Foto: Referencial

La muerte de Chester Bennington en julio fue difícil para los fanáticos. Sin duda, fuego devastador para la banda Linkin Park y para los millones de fans que siguen la banda. Aún se sufre la ausencia del vocalista.

En este sentido, para conmemorar a Bennington y celebrarlo como se merece, Linkin Park volverá para realizar un único show en memoria de su exvocalista.

El integrante de la banda, Mike Shinoda dijo que «no hemos salido en público, mucho menos tocado. No nos hemos subido a un escenario. Entiendo que para algunos miembros de la banda, volver a los escenarios es algo mucho más terrorífico que para otros, pero diré esto por todos nosotros, esto es algo que queremos hacer. Creemos que esta es la forma correcta de homenajear a Chester».

El concierto se llevará a cabo el 27 de octubre en el Hollywood Bowl de California. Músicos como M. Shadows y Synyster Gates (Avenged Sevenfold), Jonathan Davis (Korn), Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan (System Of A Down) Oli Sykes (Bring Me The Horizon) se presentarán para colaborar con la banda.