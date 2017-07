La «Reina del Cocotero» recibe reconocimiento en Houston (+Foto y Video)

Lila Morillo was appointed by mayor Turner as Honorary Citizen of the City of Houston. Lila Morillo fue nombrada por el Alcalde Turner como Ciudadana Honoraria de la ciudad de Houston. #music #orchestra #latina @elcocoterodelila @soylilibethmorillo @lilianarodriguezmorillo @diegokapeky

