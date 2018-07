La foto de Hilda Abrahamz y Carolina Perpetuo que alborotó las redes

Buenos días mis consentidos. Feliz 5 de julio, conmemoración de la histórica independencia de Venezuela, independencia que volveremos a tener Dios mediante más pronto que tarde. Aquí, con mi hermana de la vida, mi mejor amiga, la Perpe @carolina.perpetuo mi amiga incondicional la que está ahí siempre, en los buenos y en los malos momentos para prestarme su apoyo. Te quiero hermana. Y mi @sultanabrahamz no podia faltar. Mis lentes son de @opticaberlud #hildaAbrahamz #yosoyhildaAbrahamz #actriz #venezuela #actress #venezolana #actrizvenezolana #actrizlatina #latina #venezuela #mujerlatina #me #actress #primerasactrices #mihermana #mimejoramiga

A post shared by Hilda Abrahamz (@hildaabrahamzoficial) on Jul 5, 2018 at 5:54am PDT