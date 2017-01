«La Bomba» lamenta la muerte de Arnaldo Albornoz

Televen señaló que «el más temido de la farándula» fue un ejemplo para el equipo de trabajo y la audiencia

Foto: Agencias

Tras conocerse la muerte de Arnaldo Albornoz, animador de La Bomba, el gremio artístico se ha pronunciado ante el hecho. Esta vez, quienes están actualmente y han sido parte del programa manifestaron sus mensajes de condolencias.

Carla Field, conocida como «La maracuchita» y una de las conductoras del programa de farándula, reaccionó muy consternada ante la inesperada partida de su amigo.

«Fui tan feliz trabajando a tu lado. Tantas risas, viajes, tantas locuras, tantas anécdotas y experiencias juntos. Estuviste desde mi primer día en el canal. Aún no lo creo. Hoy te iba a ver en tu obra y quiero hacerlo, quiero que me digan que es mentira. Estarás siempre en el corazón de «Tu Mandoquita», como me decías», escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Josemith Bermudez, quien salió de La Bomba recientemente, lamentó el hecho y pidió paz a su alma.

«La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente. Lamento profundamente tu violenta partida. Descansa en paz, Arnaldo Albornoz».

El actor de doblaje Juan Carlos Vázquez, quien le da vida a Doña Griselda, también expresó su dolor e indicó que su colega era un hermano para él.

«¡Siento dolor, rabia, impotencia! (…) Mi hermano, mi compañero, mi pana! ¿Hasta cuándo? Siempre estarás vivo, Arnal (…) Aún no puedo creerlo. No puede ser, Arnaldo».

Asimismo, ex compañeras como Kerly Ruíz y María de los Ángeles del Gallego expresaron su dolor ante la inesperada partida de Albornoz.«La Maracucha» señaló que pasar tiempo con «el más temido de la farándula» era para ella como «una terapia de risas». Deseó que pueda estar presente el día de su boda, como habían acordado.

«Esto fue un encuentro bomba, así lo catalogaste. Tanto tiempo sin vernos, tantos cuentos, chistes y sobretodo risas…, compartir contigo era una terapia de carcajadas. Inunda el cielo de felicidad. Q.E.P.D, amigo y excelente compañero de trabajo…, Arnaldo Albornoz, espero seas el primero que llegue a mi boda, como lo teníamos planeado».

Ángela Acosta, quien también fue parte del programa, dijo estar muy triste con la noticia y resaltó que el animador dejará una huella entre las personas que lo conocieron.

«Despertar con esta noticia tan triste me deja con pocas palabras. Mí temido, compartimos muchas cosas y siempre recuerdo tus palabras cuando comencé en el programa. Hoy tu luz se apaga pero dejaste una marca que permanecerá con todos los que compartimos contigo. Mi más sentido pésame a tus familiares. Q.D.E.P, mi temido».

Televen publicó en su cuenta de Twitter que el periodista fue un modelo ejemplar para sus compañeros de trabajo y sus seguidores.

«Nuestro querido Arnaldo Albornoz fue ejemplo de superación y profesionalismo. Admirado por sus compañeros y en especial por la audiencia».

«El rey del tubazo» fue asesinado en la madrugada de este domingo cuando se dirigía a su casa.

En blanco y negro por la partida de un compañero que estaba lleno de color. Insólito hechos enlutan una familia, y al gremio artístico venezolano. No merecemos esto!!! A photo posted by Osman Aray (@osmanaray) on Jan 15, 2017 at 9:54am PST

Fuí tan feliz trabajando a tu lado, tantas risas, viajes, tantas locuras, tantas anécdotas y experiencias juntos, estuviste desde mi primer día en el canal, aún no lo creo, hoy te iba a ver en tu obra y quiero hacerlo, quiero que me digan que es mentira 💔💔💔💔💔 Estarás siempre en el corazón de Tu Mandoquita como me decías A photo posted by Carla Field (@carlafieldr) on Jan 15, 2017 at 5:00am PST

La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente. Lamento profundamente tu violenta partida. Descansa en paz Arnaldo Albornoz. A photo posted by Josemith Actress/TV Host (@josemithbermudez) on Jan 15, 2017 at 4:26am PST

Despertar con esta noticia tan triste, me deja con pocas palabras … Mi temido compartimos muchas cosas y siempre recuerdo tus palabras cuando comencé en el programa, hoy tu luz se apaga pero dejaste una marca que permanecerá con todos los que compartimos contigo … Mi más sentido pésame a tus familiares Q.D.E.P mi temido #ArnaldoAlbornoz 💔💔😭 A photo posted by ANGELA ACOSTA (@angelaacostanet) on Jan 15, 2017 at 6:38am PST

Siento dolor! Rabia ! Impotencia ! A photo posted by Doña Griselda de Zabaleta (@donagriselda) on Jan 15, 2017 at 6:54am PST

Hoy nos toca despedir a destiempo a un pana, un compañero de trabajo… un tremendo profesional. #QEPDArnaldoAlbornoz #ArnaldoAlbornoz #twitter A photo posted by danielmartinezd (@danielmartinezd) on Jan 15, 2017 at 5:32am PST

Mi hermano ! Mi compañero ! Mi pana ! Hasta cuando ? Hasta cuando ? Siempre estarás vivo Arnal ! A photo posted by Doña Griselda de Zabaleta (@donagriselda) on Jan 15, 2017 at 7:08am PST

Aun no puedo creerlo ! No puede ser ! Arnaldo A photo posted by Doña Griselda de Zabaleta (@donagriselda) on Jan 15, 2017 at 7:13am PST

Tantos aplausos, tantas risas, tantas conversaciones, tantas reuniones, tantos consejos, tantos cumpleaños… para hoy decirte ADIÓS inesperadamente… Me duele el corazón , no acepto ni entiendo esta noticia… "Guri" siempre te voy a recordar bonito #ArnaldoAlbornoz A photo posted by Karla Samaniego Corradi (@karlasamaniego) on Jan 15, 2017 at 3:13am PST

Que triste despertar con ésta noticia, fuiste más que un compañero, un amigo! Te conocí Hace tantos años cuando eras un joven que comenzó como diseñador gráfico en el canal en el que pasabas tantas horas en una computadora y que al igual que yo estabas lleno de sueños, anhelos pero con constancia, disciplina los lograste! Hoy lamento despedirte de ésta manera, la más injusta porque los buenos no merecen éste final ! Paz a tu alma! A photo posted by Kerly Ruiz (@kerlyruiz85) on Jan 15, 2017 at 5:12am PST

Lamentamos confirmar el fallecimiento de nuestro amigo, compañero y animador #ArnaldoAlbornoz quien desde hace 8 años perteneció al staff del programa. En horas de la madrugada fue asesinado llegando a su casa. Paz a su alma. (Noticia en desarrollo). A photo posted by La Bomba (@labomba_televen) on Jan 15, 2017 at 2:16am PST