La Barbie Myriam Abreu dio a luz a gemelos

La modelo y actriz venezolana Myriam Abreu, mejor conocida como «La Barbie», dio a luz a gemelos, según dio a conocer ella misma a través de su cuenta oficial en la red social Instagram

Foto: Agencias

«Agradeciendo al Todopoderoso Dios, primero que nada. Al protagonista de mi bendición, mi esposo. Y a ustedes que, con su mensajes y oraciones me ayudaron a tener la fortaleza y la paciencia suficiente para lograr ver en los ojos de mis hijos la pureza, la calma, la paz, la inocencia, y el verdadero amor, ese amor que me envió el mejor de los mensajes: ser madre», escribió la actriz de telenovelas como “Corazón esmeralda” y “El árbol de Gabriel”, quien está casada con el empresario Nelson Montilla.

«Verlos fue mágico, sentirnos… una bendición. Sus corazones me hablaron y me dieron la bienvenida a sus vidas. Me susurraron lo mucho que me necesitan, así como yo a ellos. Son lo más preciado que un ser humano pueda tener, pues yo con mi calor también les transmití las sensaciones y emociones de sentirme afortunada por tenerlos, por verlos y de saber que están bien. Para mí ya es una deuda que tengo con Dios y con ellos. Gracias por existir, hijos. Entregaré la mejor parte de mí, de mi fase como madre y humana para protegerlos, educarlos, y guiarlos siempre por el camino de Dios», agregó Abreu, quien también actuó en producciones como «La trepadora» y «Libres como el viento».

Abreu informó además que los recién nacidos llevarán los nombres de Stefano y Francesco.