L.I.K.E. se presenta por primera vez y le llueven críticas

Una gran lluvia de críticas se llevaron los chicos de L.I.K.E, tras la presentación de su tema Este movimiento en los Premios Juventud

Miami – Los fans de RBD no están nada complacidos con la nueva generación.

Este fin de semana, en el marco de los Premios Juventud 2018, los chicos de L.I.K.E tuvieron su primera presentación internacional en un escenario. Con mucha emoción, Macarena García, Carlos Said, Ale Muller, Víctor Manuel, Anna Iriyama, Roberta Damián, Mauricio Abad y Santiago Achaga contaron el apoyo de su padrino, Christian Chávez (sí, el ex RBD), quien los apadrinó con unas palabras que levantaron el ánimo de todos.

«Déjenme decirle que no hay nada más emocionante y excitante que hacer una serie juvenil y estar en una banda juvenil al mismo tiempo. Eso es lo que van a hacer los chicos que veremos a continuación con un estreno mundial. ¡Estamos seguros que les va a encantar!», dijo el cantante.

L.I.K.E. interpretó Este movimiento, pero lejos de generar el furor esperado entre los fans de RBD y del grupo, desataron una ola de críticas. De acuerdo con los usuarios de redes sociales, la banda hizo play back, acto sumamente criticado para ser su primera presentación.

«Ese playback se notó a leguas. La única que lo hizo bien fue la de falda rosa. Estos son los que quieren opacar a nuestra hermosa banda RBD. Primero [hay que] enseñarles a cantar», escribió un usuario enTwitter. «Su presentación fue un desastre. Ni la canción se sabían, ¡qué pena! Suerte para los chicos en la próxima», opinó otro.

LIKE, La Leyenda llegará a las pantallas el próximo 3 de septiembre. Veamos si esta percepción mejora con el paso de los episodios y en lanzamiento de nuevas canciones.