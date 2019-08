Kim Kardashian dice que su obsesión por la fama y el dinero era vergonzosa

Recientemente la empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian, fue entrevistada por su propio esposo, el rapero Kanye West, para su primera portada en Vogue Arabia, por lo que se sintió en toda la confianza para hablar de lo que más la avergüenza

EE.UU – Recientemente la empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian, fue entrevistada por su propio esposo, el rapero Kanye West, para su primera portada en Vogue Arabia, por lo que se sintió en toda la confianza para hablar de lo que más la avergüenza: su obsesión que tuvo por la fama y el dinero. Tema que ya considera como superado.

“El dinero siempre fue el objetivo, pero realmente estaba obsesionada con la fama, como vergonzosamente obsesionada … Estoy de acuerdo en que la fama puede ser adictiva”, expresó.

esde el estreno en 2007 del reality de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians‘ y tras 16 temporadas emitidas, Kim Kardashian ha expuesto cada detalle de su vida casi que 24/7. Esto sumado a que por medio de sus redes sociales, en las que acumula 146 millones de seguidores en Instagram y 61 millones en Twitter, también mantiene informados a sus fans de cada paso que da tanto en su vida como en su carrera.

Sin embargo, la empresaria de 38 años de edad asegura no sentirse arrepentida de su extrema exposición ante las cámaras.