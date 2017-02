Key Prin, apuesta a su segundo promocional «SACALA»

Key prin dijo presente en la feria internacional de san Sebastián, San Cristóbal el pasado 21 de enero, tour que continuara este 17 de febrero cuando arribe a Maracaibo

Foto: Cortesía

Fue este pasado 14 de enero cuando a través de su cuenta en Instagram: @keyprin_oficial dio a conocer su nuevo tema promocional que ya está disponible en su canal de youtube, con el cual pretende internacionalizarse.

#SACALA es un tema del genero urbano que se presta para disfrutar en la disco, producido por la casa #bolsillo record y letra del mismo artista, este tema promete colarse en todos los reproductores del ambiente rumbero.

Key prin dijo presente en la feria internacional de san Sebastián, San Cristóbal el pasado 21 de enero, tour que continuara este 17 de febrero cuando arribe a Maracaibo para decir presente en la celebración del día del amor y la amistad, tour-vip del Crowne Plaza Maruma, además de otros eventos de la ciudad y así presentar ante los medios su nuevo material.

«Posiblemente estemos tocando en la feria del son en febrero» (Mérida) describe el mismo, quien ha contado con el apoyo de muchos productores de eventos acá en Venezuela. Y de quien dirige toda su campaña de promoción @lionartics.

«Me siento muy Afortunado, porque a pesar de tener solo 17 años he abierto puertas con mi música en países que nunca había imaginado». «Me confunden con maluma, reykon o j balvin pero no me molesta porque es de donde vengo y si eso sirve para impulsar mi carrera bienvenido sea».