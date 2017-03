Kent se solidariza con Erika Schwarzgruber y Yorgelis Delgado tras polémico video

Gracias primero por los mensajes de apoyo unión y expresiones positivas en cuanto a lo ocurrido con esta violación a la privacidad, condeno categóricamente el malicioso hecho de difundir por redes sociales imágenes de nuestra vida privada cuya inocultable intención es pretender enlodar y perjudicar la reputación de personas que tienen el inalienable derecho de hacer en sus vidas, y con sus vidas lo que su libre albedrio les permita sin dañar a otros. Como figura pública debo aceptar que tengo una vida sometida al la opinión popular, que mis acciones están vigiladas por la gente y sus opiniones. Lo que me es imposible aceptar, pues no existe explicación noble o gentil alguna, es la perversidad, maldad y morbosidad de divulgar un video privado de hace muchos años, sustraído ilegalmente y con la sola y única intención de hacer daño, involucrando a mujeres que merecen el mas absoluto respeto por el solo hecho de representar al sagrado genero femenino, mas allá de pertenecer estos hechos a la esfera de la intimidad y la privacidad a la que TODO ser humano tiene DERECHO. Mi rechazo al acto que realizado por personas que son incapaces de medir las consecuencias, algunas irreversibles del perjuicio que estas acciones causan a familias enteras y a dos mujeres de indomable espíritu y una grandeza humana sin igual; como mujeres, personas y profesionales tienen mi respeto, solidaridad y mi respaldo en este difícil momento que pretende destruir parte de su imagen porque las cosas positivas que ellas representan como la belleza, carisma, su hermosa energía, de la mano de familias con grandes valores y un inquebrantable espíritu honradamente trabajador y de ímpetu para salir adelante en las adversidades, nadie podra derrumbarlo… Como hijo de una mujer, como padre de una mujer y como ser humano, no puedo mas que aborrecer este episodio, y como hombre con convicción católica recurro en este difícil momento al mas importante manual de vida representado en la Biblia, como palabra viva de Dios. Como narra San Juan: Muchos fariseos quisieran celebrar el matar a pedradas a esa mujer, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado P.D. necesitamos más amor, no balas.

