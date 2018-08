Josemith Bermúdez: El cáncer a vuelto pero mas silencioso y con metástasis

Hace algo más de un año me diagnosticaron un cáncer de ovario. Al principio no lo parecía, y yo que jamás había visitado un hospital, no me lo creía. Pruebas y más pruebas diagnósticos, convirtieron mi estado anímico en una especie de montaña rusa emocional: ahora parece otra pesadilla, ahora parece que sí. Hasta que en una ultima biopsia, se confirmó lo peor “nuevamenteente reincide” más silencioso y con metástasis en esa zona que no voy a detallar, para qué. Con el diagnóstico comienza un calvario, sobre todo porque sientes que la muerte te viene a visitar y con intención de quedarse. La vida y su final te recorre la cabeza multitud de veces. Desconoces qué sucederá. Un montón de pruebas diagnósticas sin dar en la tecla al principio, varias biopsias, muchas cirugías (una laparoscopia y dos cirugías abierta) entre 6 y 8 horas cada una batallando en el en el mismo. Post- operatorios durísimos con graves dolores incluidos, tratamientos de hormonoterapia, seis ciclos de quimioterapia, más pruebas, más análisis, siempre con el pellizco de no saber si te estás curando, . Dicho esto, no quisiera con estas líneas reflejar solamente el abatimiento que inevitablemente sufro al saber qué pasa y qué horizonte voy a tener, si es que voy a tener horizonte. Sino transmitir con un lenguaje cercano, cómo afronté mi enfermedad y cómo le hice frente (y aún sigo). Expresar mi testimonio personal, por si puede ser de ayuda. La esperanza, es la que quiero trasladar a todos esos enfermos como yo de cáncer, diciéndoles: Nunca te rindas, La enfermedad no te puede sentir débil. El cáncer no entiende de pausas, va a por ti. No he querido en ningún momento, ni en los peores, cederle a la enfermedad, cuando le puse cara y ojos, ni un centímetro de posibilidades. A las adversidades hay que mirarlas a la cara, una a una. No le he permitido ningún atisbo de debilidad. Fue agresivo conmigo, pero yo también lo fui con él. Quería hacerle ver que se había equivocado de cuerpo. Ya no me instalo en el lamento, no, sigo adelante, Esto que vivo, me da otra perspectiva de la vida. Nunca necesité vivir ningún drama para saber valorar la vida que tengo. Gracias a todos. Lamento esta noticia. #Jb

