Jolie y Pitt se tatuaron un símbolo de unión antes de separarse (+Fotos)

Para principios de 2016 las expareja estadounidense, Angelina Jolie y Brad Pitt, se tatuaron con el tailandés Ajarn Noo Kanpi una serie de símbolos

Foto: Agencias

La actriz estadounidense, Angelina Jolie, desde hace mucho tiempo utiliza su piel como un lienzo sobre el que dibujar sus experiencias y emociones. Curiosamente, la historia de sus tres últimos tatuajes, revelados esta semana, resulta irónica.

Para febrero de 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt, durante su viaje a Camboya para rodar la película First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers, la pareja aprovecho la oportunidad de visitar al monje tailandés Ajarn Noo Kanpai, un tatuador de confianza que ya había realizado algunos de los tatuajes que luce la actriz.

El artista añadió algunas inscripciones, figuras geométricas y formas animales a los muchos tatuajes que Jolie ya tenía en su espalda. Para ello utilizó una técnica milenaria, mucho más dolorosa que las técnicas actuales. Kanpai también tatuó a Brad Pitt una serie de símbolos en el abdomen.

Aún juntos y en apariencia felices, Pitt también fue tatuado por Kanpai. El dibujo de un símbolo budista en la parte izquierda de su estómago fue el diseño elegido. Según los conocedores, todos los tattoos hechos a Angelina representan la unión entre ambos. Una ironía que duraría hasta septiembre de ese mismo año, momento en que la separación se concretó.

Sin embargo, la protección que pudieran darle no duró demasiado. Ahora, tanto Jolie como Pitt se encuentran en una batalla legal por la tenencia de sus seis hijos y la riqueza que generaron durante sus años de matrimonio. La batalla legal llegó a tal extremo que la actriz lo acusó de abusar físicamente de uno de sus hijos, lo que significó un dolor de cabeza para el actor.